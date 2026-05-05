蘆竹新行政園區改自建 2028年動工

將於區公所附近 租用臨時辦公廳舍 新園區將有12單位進駐

桃園市蘆竹區新行政園區興建波折不斷，從BOT促參模式改為自建拍板，市府將於八月辦理統包工程招標，預計二〇二八年開工、二〇三二年完工，屆時將有十二個單位進駐；桃園市政府表示，施工過程將租用鄰近空間，作為區公所臨時辦公廳舍。

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興建波折多 經費飆升到45億

市議員劉勝全昨於市議會市政總質詢指出，蘆竹區新行政園區興建案從經發局、民政局到工務局籌備，從BOT模式改為自建，經費也從最初的十七億，飆升到近四十五億元，現在總算看到一點眉目，請市府除臨時辦公廳舍規劃，未來進駐單位也要謹慎考量。

議員要求 謹慎考量進駐單位

桃市府說明，蘆竹新行政園區基地位於現有蘆竹區公所及南崁公有零售市場，採拆除重建方式辦理，規劃興建地下四層、地上十二層建築，總樓地板面積包含社會住宅約五萬平方公尺，並設置汽車三七三席及機車一四七席停車空間，總經費約四十五億元，正進行設計準則與需求整合作業，預計八月辦理統包工程招標、十二月決標，二〇二八年開工、二〇三二年完工。

桃市府表示，蘆竹新行政園區整合蘆竹區公所及南崁公有零售市場，具多元機能，並導入社宅、公共托育、長照及日照中心等社福設施，共有十二個需求單位進駐，包含蘆竹區公所、市民活動中心、地方稅務局蘆竹分局及社會局家庭服務中心、身心障礙者服務中心及老人福利服務中心、身心障礙者社區式日間照顧服務據點，還有婦幼發展局公托中心、經濟發展局市場及商場、衛生局長照分站、環境管理處蘆竹中隊及約一二〇戶社宅。

警局交通單位 另建專用大樓

市長張善政表示，新行政園區興建過程，區公所會將於鄰近處所承租臨時辦公空間；臨時辦公廳舍租賃案將於五月公告上網、六月完成評選決標，若無人投標或無合適地點，則以新南路停車場設置組合屋為備案。

此外，新園區原規劃警察局交通單位進駐，因屬性特別，另決定於區公所對面興建專用大樓。

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