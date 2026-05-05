桃園龍科3期將復活 藍綠民代齊挺台積電進駐

竹科龍潭園區擴建計畫區內土地（龍科三期）現況。（記者李容萍攝）

台積電仍保持進駐意願 在地里長︰自救會已消失 反對者已剔除徵收範圍

新竹科學園區桃園市龍潭園區擴建計畫（簡稱龍科三期）三年多前台積電計畫設廠曝光後，卻因地方組自救會反對而破局。今年一、二竹科管理局召開二次公聽會，確認地方支持龍科擴大用地案，已將一〇四公頃用地籌設計畫報行政院核定中，昨再傳台積電對龍科用地保持進駐意願並規劃投資下世代的面板級先進封裝廠；對此，在地藍綠議員及居民均表樂觀其成，盼能帶動地方發展。

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龍科擴大用地案 報政院核定中

位處龍科三期用地徵收範圍的龍潭區八德里長葉來旺表示，這件事近年開過多次公聽會，過往反對開發的自救會成員不曾再出現，目前可說大勢底定，區內居民多數傾向同意龍科三期進駐，反對居民大多已剔除徵收範圍，他對相關開發樂觀其成。

在地國民黨議員徐玉樹、劉熒隆及民進黨議員張肇良昨均表達樂觀其成，希望當局做好拆遷安置、學校搬遷與交通設施，讓龍潭的都市計畫可以擴展，包括區內的德龍國小與其他祭祀公業祠堂、零星住家遷往園區東側近十公頃用地；另外，市府原規劃南側一．八公頃新設龍科國小，也要加速進行，讓龍潭都市計畫可以真正引進人口、帶動地方發展。

張肇良︰新建國中小 抑制房價

張肇良說，龍科三期近年來持續推動，龍潭不缺水不缺電，應加速推動，他要求市府增設三公頃用地新建國中、國小加上雙語教學，可與德龍國小滿足園區員工子女教育需求；龍潭五年前農地交易清淡，現在一坪實價登錄六萬元上下，中古透天住宅過去三、四百萬元，現在七、八百萬元，如果台積電將先進的製程廠設在龍科，政府要有對策，不能任由房價飆漲。

徐玉樹︰人口遷入 交通須配套

徐玉樹說，過往龍科三期推動主要卡在有居民組成自救會反對，當台積電宣布「不來了」，成員才反悔隨之人間蒸發；如今設廠案重啟，居民多表贊成，但目前龍潭都市計畫土地有限，隨著未來的人口遷入或交通通勤，政府應與台積電及要進駐的科技大廠研究對策，另德龍及龍科國小也得儘速規劃設置。

劉熒隆︰規劃住宅區 也要社宅

劉熒隆認為，台積電等科技公司進駐龍科將帶來數千個就業機會，目前住宅區不足，能興建的住宅量少，提醒市府後續規劃住宅區同時要有社宅，滿足不同族群的需求，且應建置妥適交通配套，讓更多人流留在龍潭，促進地方發展。

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