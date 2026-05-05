苗縣5鄉鎮 可望6月中設YouBike

苗栗縣公共自行車已全面升級為YouBike2.0系統，目前已設二百廿一個站點，全縣十八鄉鎮市僅卓蘭、大湖、泰安、獅潭、西湖五鄉鎮尚未設置，均屬觀光重鎮，引發民怨，地方民代及鄉親強烈要求增設站點。苗栗縣政府交通工務處表示，五鄉鎮近期將設置，預計六月中旬後十八鄉鎮市都有YoBike可騎，全縣今年將增設廿五個站點，達到二百卅六處。

尚未設置YouBike的五鄉鎮，地方民代在縣長下鄉座談時，紛紛提出建言，要求儘快設置，也有議員建議增設站點。

請繼續往下閱讀...

苗縣府交工處指出，設YouBike站點須考量通勤通學及觀光休閒等因素，卓蘭、大湖、泰安、獅潭、西湖等五個尚未設置YouBike的鄉鎮，經討論及會勘，至少將設一個站點。

交工處強調，今年將增設廿五個站點，全縣將達二百卅六個站點，地點包括竹南、頭份、苑裡、通霄、後龍、苗市、造橋、頭屋等，預計六月中旬後全縣十八鄉鎮市都有YoBike可騎。YouBike前半小時一般車十元、電輔車廿元，因苗縣府補助前半小時十元，所以目前騎一般車前半小時免費、電輔車十元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法