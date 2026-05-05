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    首頁 > 生活

    水里300歲「三代同堂」大樟樹 光禿落葉多

    2026/05/05 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    水里鄉300多歲的「三代同堂」大樟樹陷入衰敗危機。（記者劉濱銓攝）

    水里鄉300多歲的「三代同堂」大樟樹陷入衰敗危機。（記者劉濱銓攝）

    南投縣水里鄉永興社區有三百多年樹齡的「三代同堂」大樟樹，近期地方反映老樹落葉多，枝條光禿，陷入衰敗危機，水里鄉公所表示，經專家會勘，認為是老樹鋪面不透氣所致，由於該樹是縣府列管珍貴老樹，後續將與縣府協調救治方式，延續老樹生機。

    疑鋪面不透氣 縣府、公所攜手救治

    永興社區「三代同堂」大樟樹，一旁設有大樹公廟，是當地居民信仰中心，大樟樹由三棵母子樹組成，第一代木為母樹，二代木從母樹根系長出兩棵子樹，最終三棵樹相互結合，形成老中青「三代同堂」大樟樹，大樟樹樹齡三百多年，樹圍六．二公尺，樹高廿六公尺，樹冠廣大，不僅是縣府列管老樹，也是「亞洲地區社區活動中心最大芳樟樹」。

    水里鄉公所指出，因水泥鋪面覆蓋，導致老樹根系不透氣影響生長，加上近期嚴重乾旱，出現樹葉掉落及枝條光禿等樹勢衰弱現象，將加強水分澆灌，也會與縣府協調鋪面改善減壓，重塑適合老樹生長的環境。

    縣府回應，老樟樹先前施作過水泥鋪面，曾造成根系受傷感染，現在又發生鋪面阻礙透氣性，影響老樹生長，後續會進行樹枝修剪與投藥救治，不過因水泥鋪面是當地設施，還需公所與地方進一步協調改善，以根本解決老樹立地環境問題。

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