盧市府一個行政命令 創研用地變更蓋超巨蛋

市議員曾朝榮表示，盧秀燕一個行政命令，高科技用地就改成「蓋演唱會」。（記者黃旭磊攝）

議員質疑 民間自提BOT未辦公聽會 地目變更無公開說明 都發局：專案報備核可

台中市議會進行定期會業務質詢，民進黨市議員曾朝榮質詢表示，「超巨蛋」原為發展半導體、AI用地，卻為了市長盧秀燕「個人政治宣傳」，一個行政命令就改成「蓋演唱會」，重傷台中產業升級發展，市府回稱，相關運動產業園區用地變更規劃，已可供文化社教及休閒運動設施使用。

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台中超巨蛋（巨蛋）預計落腳水湳經貿園區「創研一」用地，面積約十六．三五公頃，採BOT模式，由民間興建經營，標案今年四月截標，僅有中國信託金控旗下的台灣人壽一家投標，預計二〇三一年完工，投資金額六百億元，部分區域變更為體育場用地，以及民間自提BOT未辦理公聽說明會，引發藍綠議員質疑。

政策大轉彎 犧牲30年產業升級

曾朝榮指出，盧秀燕規劃創研用地「卻轉彎了，去年有跟誰談過嗎？」創業園區要做台中科技AI用地，發展新創高端產業帶動三十年產業升級，卻變成大型商場娛樂設施，多達十六公頃用地政策大轉彎。

原定「創新研發專用區」的「創研一」土地，經歷次「台中市都市計畫（水湳機場原址整體開發區）細部計畫」通盤檢討，遭中市府變更為「運動產業園區」蓋超巨蛋，引發犧牲發展半導體、生醫、無人機等高科技產業關鍵基地質疑；民進黨台中市長參選人何欣純曾對於「台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉（BOT）案」，認為應更公開透明、專業評估，民進黨團也曾批評，市府未經公開說明、未辦理任何說明會或公聽程序，就自行宣布為蛋址，缺乏正當性。

16公頃基地 變大型商場娛樂設施

曾朝榮說，一個行政命令就變更，犧牲三十年科技發展，這是重大政治錯誤判斷，科技園區土地變成短期政治建設，但台中不只需要演唱會，更要半導體AI數位研發。

副市長黃國榮答稱，超巨蛋由民間自提BOT模式，建設旅館商業設施符合用地用途，都發局長李正偉表示，「創研一」改成超巨蛋，經運動局個案變更停車場用地，由台中市府專案報備核可，全案於去年十二月台中市都市計畫委員會第一五五次會議審議修正後通過。

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