嘉義藝術節交通亂象多 市府挨批管理失靈

嘉市議員顏翎熹（右）昨針對嘉義藝術節活動亂象，總質詢時與市長黃敏惠（左）擦出火花。（記者丁偉杰攝自議會轉播畫面）

黃敏惠答詢轉移話題 提需輕軌紓解交通 被諷扯遠了

嘉義藝術節結合人氣手遊皮克敏在勞動節連假登場，伴隨交通壅塞與各種狀況不斷，議員顏翎熹昨在市議會總質詢砲轟市府，「這不是意外，而是管理失靈」。市長黃敏惠答詢時竟脫口將話題轉到嘉市需要輕軌的前瞻建設，顏認為市府應針對現在問題改善，雙方你來我往，現場氣氛一度僵持。

請繼續往下閱讀...

活動前議員曾提醒 仍狀況不斷

顏翎熹說，她已兩次提醒市府大型IP活動需提前規劃動線、導引與整體整備事宜，但市府未給出具體答案，「如果市府事前真的有規劃調整，為何這些準備完全沒有反映在現場？」

違停嚴重 接駁車間隔長

顏翎熹舉出活動首日七大狀況，包括贈品發放規則不一、排隊動線混亂；違停嚴重、人車爭道；高鐵到市區接駁班次間隔過長；活動周邊施工存在工安疑慮；人潮集中致部分景點網路嚴重卡頓；實驗木場假日未開放且無說明，美術館未引導至入口，人潮在路邊就離去；住宿價格大幅上升。

黃敏惠說，藝術節與皮克敏跨界合作為首次嘗試，因執行面向廣，活動首日不滿意之處，市府立即整合討論，很快進行改善。

面對顏翎熹質問，黃敏惠稱許活動空前熱鬧，提升嘉市能見度，答詢過程中，黃突然提出嘉市需要輕軌，紓解交通瓶頸。顏認為黃敏惠扯遠了，質疑市府「拿大量湧進觀光人潮來做實驗？」應針對現在問題改善，提出增加高鐵到市區接駁班次等具體作為，黃一度被問到語塞，回應「話不是這麼講」。

文化局：辦理不足處 會持續修正

議員張秀華、陳家平也說，卅與卅一日兩天還有皮克敏活動，呼籲市府做好完整配套因應。文化局長謝育哲表示，包含與皮克敏任天堂公司合作，藝術節經費共六六〇萬元，三天活動為嘉市帶來一三〇萬人次，活動辦理不足處會持續修正。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法