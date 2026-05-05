雲縣「科技天網」 10個月查獲241件亂丟垃圾

雲林縣環保局建置「科技天網」，透過移動式監視器、AI智慧辨識，強力稽查亂丟垃圾。（記者黃淑莉攝）

雲林縣境各鄉鎮市許多偏僻道路、堤防，經常遭不肖人士亂丟廢棄物，成為地方環境髒亂點，環保局啟動「科技天網」，透過移動式監視器、AI智慧辨識，不論白天、深夜都可清楚辨識人、車牌，連停等紅燈隨手丟菸蒂也無所遁形，去年七月至今年四月已查獲二四一件違規。

偏僻道路AI監視 違規全都錄

根據環保局AI監視器畫面，清楚拍攝到有人開車行經偏僻產業道路，停車後把車上多包垃圾丟到路旁；有騎士騎機車到溪流旁、偏僻道路，減速後隨手把垃圾一扔；還有車輛停等紅燈把飲料杯、菸蒂、檳榔渣往車窗外丟；更惡劣是有人把路邊當成自家垃圾堆置場，整車不分白天、黑夜任意亂倒。

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多數為民生垃圾 最高罰6千

環保局環境化學管理科長葉增智表示，被亂丟廢棄物地點成為地方髒亂點，孳生蚊蠅，嚴重影響環境衛生，清查發現民眾棄置的廢棄物多數為民生垃圾，塑膠罩、秧苗盤、肥料袋、農藥罐等農業廢棄物，室內裝修的混凝土塊、磚塊、木板等營建廢棄物，環保局根據影像中車輛的車籍資料查行為人，並依《廢棄物清理法》裁處一二〇〇元至六〇〇〇元罰鍰，從去年七月至今年四月十五日共查獲二四一件，裁罰十六萬元。

環保局強調，雲林科技天網已啟動，AI監視器不留死角且畫面清晰，呼籲民眾不要任意棄置廢棄物，不僅破壞環境衛生，也是跟自己的荷包過不去。

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