慶祝母親節！台江「謝謝俺娘﹜ 母女同台走秀尬舞

學生洪文心（右）陪伴媽媽陳英娟參加舞蹈走秀。（記者王姝琇攝）

舞蹈音樂敘事劇場 女學員祝願媽媽快樂 還要「陪我活到老」 令人感動

台南社大台江分校親師生齊聚歡慶母親節，推出「謝謝俺娘」舞蹈敘事劇場，學員洪文心陪伴媽媽陳英娟參加舞蹈走秀，母女同台尬舞十分精彩，她說，母親節不只是要媽媽快樂，更要媽媽「陪我活到老」，台下觀眾感動落淚。

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「謝謝俺娘」舞蹈敘事劇場集結台江分校十二個班級親師生、近七〇位成員參與，彩繪班為走秀親子檔彩繪手部及臉部，水墨及書法班書寫劇場布景，南管及竹笛現場伴奏，節牛除了親子舞蹈走秀，還有舞蹈敘事劇、日文讀劇、社工的一天敘事劇、南管等演出。

高齡化社會 倡議子女陪父母共學

台南社大台江分校倡議子女陪伴父母親共學、加入公民學習行列，母親節將至，親子以舞蹈音樂走秀為祝福媽媽。台江分校執行長吳茂成表示，為弘揚「孝親行道」的精神，營造現代的母親節文化節慶，從舉辦大道孝親日「為俺娘洗腳」，再發展成「謝謝俺娘」舞蹈音樂敘事劇場，鼓勵鄉親們在母親節推行親子共學，以藝術參與，敘說台江母親的生命故事。

台江分校老師吳美燕號召台江全人社會服務協會志工共襄盛舉，以舞蹈音樂的敘事方式，倡議在高齡化社會，陪伴父母親加入公民學習行動。親子肚皮舞班同學李宇嫻表示，他的爸媽也進到台江劇場觀賞，非常開心感動。

三代一起表演 共融藝術耀眼獨特

吳美燕指出，媽媽們參加「謝謝俺娘」舞蹈敘事劇場演出，展現自我獨特魅力，也讓自己更加茁壯，成為最耀眼的燈塔。南市文化局專委方敏華表示，欣賞「謝謝俺娘」舞蹈音樂敘事劇場，十分感動，表演藝術現在已經是共融的藝術，看到社大台江分校班級跨域合作表演，女兒陪伴媽媽、媽媽帶著小孩共學參與，母女一起走向舞台，三代同台，感動人心。

喜迎母親節，台江「謝謝俺娘」舞蹈敘事劇場熱鬧登場。（記者王姝琇攝）

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