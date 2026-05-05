（台北）駁誘導投藥說 林亮君︰抹黑轉移焦點

民進黨籍議員林亮君質疑北市府投藥方式恐致孩童與寵物誤食，卻遭控「自導自演」誘導市府投藥。林亮君昨痛批市府，想了一個週末的解決辦法，只想到「抹黑攻擊議員來轉移鼠患處理不力的焦點」。國民黨籍議員柳采葳反擊稱，民進黨操作鼠患議題當成選舉政治工具。

藍議員︰鼠患議題被當選舉工具

林亮君昨對被控誘導市府投藥表示，事情非常單純，她收到民眾反映，將資料傳給環保局，環保局回傳投藥照片，團隊在臉書回覆民眾「市府已投藥」；有網友留言擔心投藥方式導致孩童與寵物誤觸、誤食，她再次反映民眾擔憂，卻被有心人士放話為「誘導投藥」，令她很無奈。

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林亮君質疑，台北市長蔣萬安先把責任推給中央、後又放新聞抹黑議員，實則已採購一萬公斤老鼠藥，市府的滅鼠政策到底是什麼？早在四月九日就曾質詢見鼠率太高，市府至今做了什麼？想了一個週末的辦法，只想到「抹黑攻擊議員來轉移處理鼠患不力的焦點」。

柳采葳批評民進黨操作鼠患議題，當成沈伯洋選舉的政治工具。市府依照中央規範防治鼠患，配合議員加強投藥，卻被同一名議員拿來謾罵市府、「設局陷害」基層公務員，質疑民進黨似是希望市府防治工作不要太認真，好讓他們繼續炒作鼠患，當成選舉重要議題。

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