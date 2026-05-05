（台北）自閉兒媽促設「Help Mark」 師憂雙面刃

育有自閉兒的高媽媽昨表示，就讀高二的孩子罹患自閉症及選擇性緘默症，外觀與常人無異，但在校遇到困難無法表達，又沒被發現需求，長期下來壓力過大，申請在家自學，希望台北市參考日本及高雄「Help Mark」牌卡作法，設計專屬標誌，促進理解與社會共融；但有老師認為，標誌是把雙面刃，既可是溝通橋梁，也恐淪攻擊標的。社會局回應，更重要的是前端的教育與宣導，未來會就標誌形式、使用情境與配套措施，進行更細緻的討論。

社會局︰前端教育與宣導更重要

市議員詹為元昨召開「隱性需求標誌規劃與設置必要」公聽會，高媽媽說，隱性需求標誌背後代表的是「一群被忽略的人」，希望可以參考日本與高雄「Help Mark」作法，標註文字使有需要者能在不開口的情況下，傳達自身需求。

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喜憨兒社會福利基金會支持設置專屬標誌，前提是配戴應出於自願；設計圖示中性、拒絕標籤化，也不得標記醫療診斷證明與個資；特定情境先行推動，如交通工具、銀行、醫療院所、學校、鄰里民政做起；需有系統性完整配套措施。

為不同身心狀況設計運動課程的適應體育講師邱奕銜指出，標誌可作為了解特殊族群的橋梁，但也可能被當成攻擊與詐騙的目標，須宣導至社會大眾有共識，才可能做到實質友善對待。

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