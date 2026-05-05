（台北）中小學生3萬人肥胖 16萬人視力不良

教育局鼓勵學校彈性運用晨間、課間操或第八節等安排活動，讓學生多動動並培養運動習慣。（資料照，體育局提供）

學齡越高越糟 1/3學校體適能未達標 教局︰鼓勵課間活動 培養運動習慣

教育局推動促進高中職以下學生運動健康的「一五〇＋」計畫，但統計一一一至一一三學年度，有三分之一學校年年未達六十％低標；國小、國中與高中共廿六萬人受檢，平均每年肥胖人數達三萬人、十六萬人視力不良，台北市議員汪志冰擔心北市校園陷入「學齡越高、體能越差、體重越重、視力越糟」的健康危機。教育局回應，鼓勵學校彈性運用晨間、大課間、課間操或第八節等非正式課程時間安排活動，讓學生養成運動習慣；對體適能通過率未達標的學校「調訓」，實地到校指導精進。

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肥胖率國小9％ 國中13％ 高中職15％

教育局推動「台北市中小學學生運動健康一五〇＋實施計畫」，在校期間除了體育課，每天均應參與體育活動，每星期合計應逾兩百分鐘，促進身體發展並達到體重控制及視力保健。

汪志冰昨在教育部門質詢指出，一一一至一一三學年度整體學生體適能通過率，國小三年平均維持在六十五％、國中微幅衰退介於六十三％至六十四％、高中職退步還連兩年低於六十％，另每學年多達三分之一學校體適能未達六十％低標。且每年平均廿五萬八三七四人受檢，肥胖人數二萬九九六五人，國小肥胖率九％、國中十三％、高中職十五％，顯示學齡越高，肥胖幾近翻倍成長。

視力差國小45％ 國中74％ 高中職82％

汪志冰說，視力部分平均約廿六萬人受檢，有十六萬一八八六人視力不良，一眼或兩眼視力未達〇．九，不良率從國小四十五％升至國中七十四％、高中職八十二％，令人憂心。

教育局回應，持續鼓勵學校彈性運用晨間、大課間、課間操或第八節等非正式課程時間安排活動，結合樂樂棒球、大隊接力及健身操競賽，增加同儕共同運動的動機與榮譽感，讓學生養成運動習慣；針對體適能通過率未達標的學校，建立「調訓制度」，實地到校指導體適能檢測精進等。

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