鼠患蔓延？ 新北多處公園老鼠頻出沒

新北市議員李宇翔接獲民眾通報，指林口運動公園出現鼠患（圓圈處）。（擷取自李宇翔臉書）

議員質疑「基北北桃平台」失靈 侯友宜：防鼠三不 強化環境清潔

台北市鼠患危機演變為「安鼠之亂」，近來民眾在新北市多處公園發現老鼠蹤跡，網路流傳土城區有流浪貓吐血身亡，懷疑誤食老鼠藥中毒，動物保護防疫處解剖後，研判貓咪受外力撞擊致內臟破裂，非中毒身亡。多位議員昨要求落實防治作為；新北市長侯友宜表示，將依照中央「防鼠三不」指示，強化環境清潔整頓。

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土城流浪貓吐血身亡 非中毒造成

市議員李宇翔接獲陳情指出，林口運動公園沙坑區與溜冰場之間、扶輪公園周邊，有老鼠頻繁出沒，影響民眾休憩安全與環境衛生，他要求市府針對熱點區域設置「捕鼠專用誘餌站」，加強清潔消毒與環境整頓。

雙北有跨局處機制 未成立專案小組

市議員參選人張志豪質疑，雙北鼠患擴大，中和區也出現災情，網友還製作「鼠患災前地圖」，中央建議地方成立專案小組，雙北市府卻以「已有跨局處機制」為由拒絕，對公衛危機態度消極。

侯友宜昨出席捷運三鶯線三峽站聯合開發案動土典禮表示，依照傳染病防治法，他已責成衛生局、民政局、環保局，按照中央三個指示，「不讓鼠住、不讓鼠來、不讓鼠吃」，針對地下水道或防火巷及周遭環境，全力落實環境清理，希望大家一起合作，讓鼠患不再。

市府維持物理防治 部分搭配捕鼠籠

新北市多名議員昨質詢鼠患防治議題，議員周雅玲關切，民眾申請投鼠藥數量是否增加？環保局長程大維回應，目前沒增加，化學防治為最末端，現階段維持物理防治，部分地區搭配捕鼠籠。

議員戴瑋姍質疑「基北北桃合作交流平台」流於形式，致鼠患蔓延，她也關心新北是否大規模清消？衛生局長陳潤秋回應，該平台定期召開會議；程大維說，第一輪清潔消毒已完成，包括側溝或髒亂處清除垃圾，再用漂白水阻斷其居住環境。

議員李余典建議比照登革熱疫情，偕同北市成立聯合專案小組或指揮中心，跨部門整合資源應對；議員翁震州建議用圖卡加強衛教宣導，避免民眾誤觸環境用藥。

陳潤秋表示，傳染病防治各縣市上級主管機關是疾病管制署，雙北由台北區管進行跨縣市協調，連結到中央，不會另外成立跨縣市單位。

物理防治效果有限時 才考量投藥

環保局說明，新北目前以物理防治為主，投藥雖是手段之一，但全面投藥恐影響生態鏈，須謹慎使用。各管理機關在環境整頓及物理防治後評估效果有限時，才會考量投藥防治，並採購合格環境衛生用藥，依據環境部戶外投放指導原則執行。

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