為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    擴大公費技職師資培育 台師大工教系 再招15公費生

    2026/05/05 05:30 記者林曉雲／台北報導
    技職師資公費專班擴大招生，教育部向青年招手投入技高教職，台師大工教系公費專班開放報名 。（圖：翻攝台師大官網）

    技職師資公費專班擴大招生，教育部向青年招手投入技高教職，台師大工教系公費專班開放報名 。（圖：翻攝台師大官網）

    為因應產業發展與技術型高中（技高）師資需求，教育部推動「技職師資培育公費專班」政策，藉調升公費待遇、結合地方支持措施，吸引優秀青年投入技職教育。去年台灣師範大學工業教育學系學士班公費專班首度招收十五人，今年八月（一一五學年）將再招十五人，持續擴大技職師資培育量能。

    專班採單獨招生 須參加統測

    教育部師藝司科長周佩君表示，為補充專業群科師資，透過公費專班培育具實作能力與教學專業的教師，包括生活津貼、書籍費、住宿費、教學見習費等，四年公費支出約八十萬元。

    周佩君說明，今年八月專班招生領域涵蓋機械、動力機械及電機電子等重點類科，分發地區為台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等七縣市公立高中職。而首屆公費生透過實務教學與偏鄉輔導，強化從教意願，顯示專班制度逐步發揮成效。

    台師大工教系主任李懿芳說明，專班採單獨招生方式辦理，招生對象為高中職畢業生，須參加統測，並經資料審查、術科測驗及面試甄選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播