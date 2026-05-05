擴大公費技職師資培育 台師大工教系 再招15公費生

技職師資公費專班擴大招生，教育部向青年招手投入技高教職，台師大工教系公費專班開放報名 。（圖：翻攝台師大官網）

為因應產業發展與技術型高中（技高）師資需求，教育部推動「技職師資培育公費專班」政策，藉調升公費待遇、結合地方支持措施，吸引優秀青年投入技職教育。去年台灣師範大學工業教育學系學士班公費專班首度招收十五人，今年八月（一一五學年）將再招十五人，持續擴大技職師資培育量能。

專班採單獨招生 須參加統測

教育部師藝司科長周佩君表示，為補充專業群科師資，透過公費專班培育具實作能力與教學專業的教師，包括生活津貼、書籍費、住宿費、教學見習費等，四年公費支出約八十萬元。

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周佩君說明，今年八月專班招生領域涵蓋機械、動力機械及電機電子等重點類科，分發地區為台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等七縣市公立高中職。而首屆公費生透過實務教學與偏鄉輔導，強化從教意願，顯示專班制度逐步發揮成效。

台師大工教系主任李懿芳說明，專班採單獨招生方式辦理，招生對象為高中職畢業生，須參加統測，並經資料審查、術科測驗及面試甄選。

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