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    首頁 > 生活

    高鐵延伸屏東「高雄案」 最快明年5月二階環評

    2026/05/05 05:30 記者楊媛婷／台北報導

    環境部昨天舉行高鐵延伸屏東計畫二階環境影響評估範疇界定會議，會議結論指出，高鐵高雄案為最優且唯一方案，左營案不納入替代方案，不納入原因則要載明在二階環評報告書，相關資料蒐集與調查評估因需時一年，最快明年五月才會進入二階環評審查。

    昨天環評會議中，開發單位交通部鐵道局指出，高鐵延伸台鐵路廊地下化的高雄案，因充分利用既有路廊，對整體都市環境影響最小，至於左營案中的後勁溪路廊方案因涉及石化產業，有公共安全疑慮，風險較大，另外高屏二快路廊方案還有左營端技術障礙等疑慮，評估為無法推動。

    左營案不納入須載明原因

    開發單位也說明小港潮州案將會穿越高雄市中心超過二百棟建築物，還有小港機場的南側管線複雜，執行層面會有困難。

    燕巢案則需要改建營運中的高架主線，會嚴重影響現有營運，也是評估為不可行。

    環評委員最後決議，開發單位應在二階環評報告書中補充說明，交代可行性評估中相關替代方案為何不可行，做為目前採高雄案與零方案的補充說明，鐵道局則將委託台灣世曦公司撰寫環評報告書，用一年時間蒐集相關資料與調查，最快明年五月進入二階環評。

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