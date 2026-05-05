《招商結果出爐》左營海軍眷村2期都更 開發1.4萬坪

左營海軍眷村公辦都更第二期招商結果出爐，由達麗建設獲選為單元五、六、七最優申請人資格，圖為單元五完工模擬圖。（達麗建設提供）

全國公辦都更加速眷村保存再生首例 投資金額上看302億

高雄市左營海軍眷村公辦都更第二期招商結果出爐，由達麗建設獲選為單元五、六、七最優申請人資格，開發面積近一萬四千坪，總投資金額預估上看三〇二億元，左營海軍眷村聚落是全國公辦都更加速眷村保存再生的首例。

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總面積59公頃 登錄為文化景觀

高市文化局表示，左營海軍眷村自日治時期軍港建設起，至戰後一九四〇年代末期，國民政府來台後延續擴大，為特定環境變遷下的歷史產物，具特殊文化價值及時代意義，二〇一〇年登錄為文化景觀，總面積共五十九公頃，範圍包含明德、建業、合群新村及周邊附屬設施四海一家、中山堂等，在全國眷村保存面積中名列第一。

「舊眷新村」概念 分級分區活化

高市府秘書長郭添貴表示，受限財源，眷舍活化比例仍有限，市府以「舊眷新村」概念，於保存眷村重要元素和眷村紋理前提下，分級分區活化發展，透過公辦都更等工具，加速推動眷村再生。

闢20米道路 蓋眷村遺構公園等

左營海軍眷村第一期公辦都更案去年招商，三單元基地合計近一萬一九〇〇坪，達麗建設獲選為單元一、二最優申請人，國城建設集團旗下盈舜營造與高興昌合組聯盟，獲選為單元三最優申請人，總投資金額達三二二億元；第二期招商由達麗建設獲選為單元五、六、七最優申請人資格，開發面積近一萬四千坪，緊鄰規劃中的捷運紫線，投資金額預估上看三〇二億元。

文化局長王文翠表示，為維護眷村風貌及歷史紋理，開發計畫特別強調眷村景觀協調融合、老樹保存、鳥類生態友善等項目，並強調社區生活機能；市府同步規劃開闢緯六路二〇米計畫道路、聯合里民活動中心、眷村遺構公園、公廁及公共停車等設施，與民間資源共同活化眷村。

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