屏東與帛琉締結文化盟約 舉辦跨國聯展

帛琉藝術家展出的作品。（記者葉永騫攝）

屏菸一九三六文化基地原住館與帛琉國家博物館舉辦年度特展《Calrisi—承為自然》跨國聯展，昨天並由縣長周春米與帛琉國家博物館（BNM）館長Olympia E. Morei-Remengesau簽署MOU，讓台灣屏東與帛琉正式締結文化盟約，譜寫南島外交新篇章。

這次特展「Calrisi/ Calisi」在魯凱、排灣族語中意為「線」，象徵指引與連結，為南島民族「承襲自然」的動態實踐，透過三種核心元素展現兩地情誼，這次共展出木雕刻痕、編織經緯二大項目，展出帛琉傳統建築（Bai）建築師暨故事板雕刻大師Bruce Ngirkuteling作品，與屏東泰武鄉排灣族木雕文資保存者沈安日、沈萬順，以及霧台鄉工藝家巴勤發，透過充滿力道的刻鑿，看見兩地對自然與家族榮耀的相似語彙。

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帛琉國家級編織代表Juliana Ngikleb，則展示其精湛的林投葉與椰子葉編織技術；台灣端由國家級排灣族傳統織布文資保存者許春美、縣級保存者蔣梅貞，以及工藝家羅達成、莊錦美、河蘭英等，共同展現南島民族將自然纖維轉化為生活智慧的經緯交織。

縣長周春米表示，MOU的簽署象徵著屏東與帛琉不再只是歷史遺緒的連結，而是當代夥伴關係的深化，未來雙方將在工藝保存、學術研究及博物館教育上展開實質合作，讓這條「Calrisi（線）」成為引起漣漪的拋物線，持續擴散南島文化的影響力，特展展期到十月二十六日止，歡迎民眾一起來感受原住民族與帛琉人承襲自然的智慧，共同探索南島文化的美麗藍圖。

屏東原民藝術家與帛琉藝術家舉辦聯展。（記者葉永騫攝）

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