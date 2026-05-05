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    首頁 > 生活

    來義戲水秘境 二峰圳主圳道學童清淤

    2026/05/05 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    來義鄉公所進行主圳道修復工程，古樓和望嘉國小學童前來清理，盼將珍惜水源及愛護家鄉的概念全面從小扎根。（記者陳彥廷攝）

    來義鄉公所進行主圳道修復工程，古樓和望嘉國小學童前來清理，盼將珍惜水源及愛護家鄉的概念全面從小扎根。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣來義鄉的二峰圳列文化資產中的文化景觀，近年知名度大開，但外來客是屢屢發生未遵守規則進入主圳道造成損傷，來義鄉公所進行主圳道修復工程，邀請在地的古樓和望嘉國小學童前來清理，盼將珍惜水源及愛護家鄉的概念全面從小扎根。

    日工程師打造伏流水設施

    日本水利工程師鳥居信平在百餘年前依據林邊溪上游河床及地勢，打造鬼斧神工般的「伏流水設施」，因為是透過溪床立面集水，縱使溪床看起來乾涸，但溪床下的水透過重力經砂礫過濾蒐集後匯流，長年潺潺不絕，前瞻的智慧結晶不僅被後人提報為「文化景觀」，鄉公所並以此在通水百年後成功成為環境教育場域。

    設計全台唯一明渠出水口

    二峰圳於喜樂發發吾部落設計全台獨一無二的明渠出水口，並設計「側向溢流堰」引流主圳道的淨水打造戲水區，如同是族人的游泳池，夏日更成為戲水消暑的秘境，近年在知名度大開吸引全台灣的遊客造訪，卻也屢屢發生脫序事件，如被視為「生命之水」的主圳道遭遊客闖入事件。

    遊客攀爬 坡岸砌石掉落

    主圳道因外客攀爬造成坡岸砌石掉落，還有上游帶下砂石，圳道越積越淺且常只要下雨就會因此混濁，來義鄉公所今年枯水期啟動「圳道清理活動」，結合在地國小傳達愛鄉、護水的環境教育理念，來義鄉公所指出，目前「圳道清理期間」，因此特許在環教團隊的帶領下進行主圳道明渠段的砂石清理，平日週一到週五仍是禁入，週末則開放戲水區。

    來義鄉公所指出，來義鄉環境教育團隊的環教師及環教志工，下水用篩網及籃子用接力的方式先清出主圳道的淤砂石，最後共清出八百公斤的石塊，盼清圳護水守護家園為契機，喚起大眾對水資源的重視，將持續進行相關管理。

    屏東縣來義鄉二峰圳列文化資產中的文化景觀，公所進行主圳道修復工程，邀請古樓和望嘉國小學童前來清理。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣來義鄉二峰圳列文化資產中的文化景觀，公所進行主圳道修復工程，邀請古樓和望嘉國小學童前來清理。（記者陳彥廷攝）

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