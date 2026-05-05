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    首頁 > 生活

    「台東第一鮪」拍賣登場 每公斤1280元留在成功

    2026/05/05 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東昨拍出今年的「台東第一鮪」，以每公斤一千二百八十元留在成功鎮。 （記者劉人瑋攝）

    台東昨拍出今年的「台東第一鮪」，以每公斤一千二百八十元留在成功鎮。 （記者劉人瑋攝）

    台東昨天拍出今年的「台東第一鮪」，「盛泰豐號」船長陳武勝捕到一百九十三公斤重的黑鮪，由成功鎮知名店家「旗遇海味」以每公斤一千二百八十元留在成功，相較去年少了七百元，店家表示，「這次能把第一鮪留在成功，實在高興」。

    魚販推測，由於現場還有其他黑鮪，加上上次「成功黑鮪流到外地」，讓這次許多外地商販出價十分客氣，且屏東東港黑鮪也增加，在數量增加的壓力下，價格有稍許回落，與去年每公斤一千九百八十元相去甚多。

    捕獲台東第一鮪的船長陳武勝是在綠島東北方捕獲，耗時約二十分鐘，以魷魚為餌、延繩釣抓到「算是抓得快了」。由於返航距離相對近，加上立即將黑鮪去鰓、內臟並保冰，才能確保新鮮度。

    新港區漁會理事長蔡富榮說，由於台東鬼頭刀已獲美方認證可供出口，因此漁民延繩釣也多針對鬼頭刀，近期價格又攀高到每公斤一百四十元的高價，黑鮪魚「黑金」雖有獎金的誘因，但鬼頭刀訂單滿滿，如今又大出，「當然先抓有把握的鬼頭刀，黑鮪則是運氣成分居多」，但預計今年兩者可能數量都會增加。

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