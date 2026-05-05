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    首頁 > 生活

    高鐵無線電遭盜接 交部：1個月內提檢討報告

    2026/05/05 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    高鐵手持無線電在清明疏運期間遭「盜接」，致列車緊急停駛，交通部表示一個月內提出檢討報告。（資料照，記者吳亮儀攝）

    高鐵手持無線電在清明疏運期間遭「盜接」，致列車緊急停駛，交通部表示一個月內提出檢討報告。（資料照，記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵公司今年四月五日清明疏運期間，手持無線電遭「盜接」於台中路段發報告警，導致列車緊急停駛，合計延誤四十八分，警方日前逮捕涉案廿三歲林姓男大生，並拘提涉嫌提供高鐵無線電參數的廿歲陳姓男子；立委要求全面盤點鐵道系統資通安全防護網，交通部政次伍勝園表示，一個月內提出檢討報告。

    民進黨立委何欣純昨在立法院交委會質詢時表示，此次事件雖然已送司法偵辦，但行政內部調查仍應進行，尤其高鐵無線電已是台灣交通運具最高層級，交通部應全面盤點軌道系統，維護資通安全。

    伍勝園回應，雙鐵已有盤點，其他捷運系統部分則會要求鐵道局督促各捷運公司，針對無線電設備汰換年限、保管方式、參數更新等進行檢討，並承諾一個月內提出檢討報告。

    不過，高鐵公司是否通報運安會卻成了羅生門，台灣高鐵表示，事發後，確有發送簡訊通報運安會，說明事件發生經過及受影響列車延誤資訊；但運安會卻表示，未收到通報。

    運安會補充，目前需通報事故主要包括火災、出軌、衝撞或違反運轉規定等重大事件，此次高鐵啟動告警並非必要通報範圍，未來是否納入仍待討論。

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