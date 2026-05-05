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    首頁 > 生活

    畜試所成功開發青貯料 香蕉假莖轉化羊飼料

    2026/05/05 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    畜試所將香蕉格外品與假莖等混合後製作為青貯料。（畜試所提供）

    畜試所將香蕉格外品與假莖等混合後製作為青貯料。（畜試所提供）

    農業部畜產試驗所成功開發「香蕉格外品與假莖混合製作青貯料」技術，將過去只能堆置田間、每年高達一五二．四萬噸的香蕉假莖轉化為畜禽飼料，讓每公斤飼料成本降低二元，並且不影響羊隻生長，直接點廢成金。

    國內香蕉栽培面積高達一萬三千公頃，香蕉採收後的假莖（類似樹幹部位），每年數量高達一五二．四萬噸，過去因為搬運與裁切費工，通常都是堆置在田間任其腐爛，卻衍生象鼻蟲等病害還妨礙農事出入等環境隱憂，畜試所團隊透過多次精準配方調整，研發出由香蕉格外品（品質無虞但賣相不佳）、假莖及麩皮組成的青貯料。

    畜試所表示，該青貯料取代成長羊廿％以內的完全混合日糧，對羊隻的生長性能及血液生化指標都沒有負面影響，若以取代廿％日糧計算，每公斤飼料成本可降低二元，還具備優異的保存性，在未開封狀態下可保存三個月，並且品質不受影響，方便農民進行飼料管理與庫存調度。

    畜試所表示，這項研究證實香蕉副產物青貯化具備極高的產業應用可行性，可減輕環境負擔，也落實物質再循環，下階段除協助業者建立標準化生產流程，更計畫將此技術推廣至肉牛等其他反芻動物，擴大應用範圍，降低對進口芻料的依賴。

    青貯料餵食羊隻效果良好。（畜試所提供）

    青貯料餵食羊隻效果良好。（畜試所提供）

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