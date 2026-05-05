中華郵政缺人難排休 王國材：月內提改善措施

中華郵政人力缺口達三千人，員工常常加班、休假被排擠，董事長王國材表示，預計一個月內提出改善措施。示意圖，人物與新聞無關。 （資料照，中華郵政提供）

中華郵政人力缺口達三千人，員工又因工作環境未改善、休假被排擠、常常加班，以致留不住，形成惡性循環；董事長王國材昨於立法院交委會答詢時表示，目前持續招考中，預計九月補足部分缺口，至於人力調整及休假補助則預計一個月內提出改善措施。

離職人數高於新進人員

中華郵政核定員額為二萬七四九六人，去年離職一三一〇人、新進人員僅一〇四〇人，員工數約二萬五千人，且連年離職人數普遍高於新進人員。

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郵件中心常加班到凌晨

民進黨立委李昆澤表示，郵政工會指出，編制人力與實際人力約有三千名缺口，連帶使得員工休假被排擠、特休展延時間不夠，甚至擠壓請領休假補助。另外，郵務中心是大量勞力工作，卻因省電不開空調，不利於員工健康。

民進黨立委林俊憲、國民黨立委洪孟楷皆點出，中華郵政打造A7郵政智慧物流園區，北台灣郵件作業中心整併原台北與桃園郵件中心人力，出現人力調度不佳，兩地人力同時吃緊，員工加班到凌晨問題。

國民黨立委萬美玲也指出，中華郵政未來可能會面臨招不滿、留不住、又加上退休潮問題，業務成長情況下「一則以喜，一則以憂」，建議有好的工作環境才能留住人才。

人力缺口3000 持續招考

中華郵政轉虧為盈，去年淨利破百億元，王國材表示，今年三月包裹業務量成長廿％，快捷包裹整體成長廿七％；對於人力缺口、休假問題，將在一個月內提出改善措施。公司持續辦理招考，並規畫「半日制」人力，因應部分族群兼顧家庭需求，預計九月將新增人力。

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