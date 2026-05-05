兒盟調查／「非媽不可」 65％母親不信任父職育兒

兒盟調查發現台灣媽媽育兒過勞，呼籲企業應落實職場友善，家庭也要改善親職勞務分工。（兒盟提供）

母親節將至，兒盟昨發布「二〇二六年台灣媽媽育兒調查」，超過九成女性認同孩子應該是生活的中心，但六十五％母親卻對父職表現並不太信任，也因為「非媽不可」，導致母職過勞，呼籲企業應落實職場友善，家庭也要改善親職勞務分工。

逾9成認同孩子應是生活中心

台灣媽媽大不易，兒盟針對全台近八百位女性問卷調查，發現九十二．六％女性認為若生育，孩子應該是生活的中心，雖然近年父親在各項家庭勞務中為主要負擔者的比例提高，但並未實質減輕母親的負擔，在備餐、家務、輔導小孩功課等部分，媽媽仍是主要執行者。

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調查也顯示，七十五．九％媽媽會將配偶封為神隊友，但同時又有六十五％母親對另一半擔任父親的表現不信任，形塑出「非媽不可」標籤，最後成母職過勞推手，也顯示對配偶親職分工滿意度越低，媽媽親職壓力就越大。

僅22.1％媽媽覺得養育小孩容易

該調查也顯示，六十六．三％媽媽認為「有孩子後，自己的生活幾乎沒有時間和彈性」，五十五．九％媽媽認為「有了孩子後，很難平衡不同的責任」，還有卅四％的媽媽覺得「被親職的責任壓到喘不過氣」，只有廿二．一％媽媽認為在台灣養育小孩是容易的，和瑞典、法國、德國有三倍以上的落差，也落後日本十六％。

兒盟也調查媽媽在育兒路的困境，排名首位是「缺乏自己休息的時間」，其次為「難以兼顧家庭與其他生活角色」和「對家庭經濟感到擔憂」。兒盟再進一步調查職業婦女與全職媽媽育兒所需的協助，職業婦女有更高比例需要「符合需求的托育照顧」，全職媽媽則有更高比例需要「臨時托育或喘息服務」，且全職媽媽幾乎在各項育兒擔憂或面臨困境的比例均較職業婦女為高。不過，儘管十分辛勞又充滿壓力，九成母親都認為照顧孩子帶來的滿足感無可替代。

缺乏休息時間 居育兒困境首位

兒盟呼籲，若要減輕媽媽育兒壓力，政府應擴大公共化育兒照顧與服務、企業應落實職場友善措施、家庭要改善親職勞務分工。

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