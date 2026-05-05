民眾自製老鼠地圖 專家建議家庭物理捕鼠

學者建議家戶採取黏鼠板、捕鼠籠等「物理方式」為主，避免老鼠死在無法清理的角落。 （資料照）

台北市爆發「安鼠之亂」，引發民眾對於鼠患的不安，更有民眾自製「老鼠地圖」，掌握鼠隻出沒情況。台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈提醒，鼠患防治仍以民眾自行落實防鼠措施為佳，建議家戶內以黏鼠板、捕鼠籠等「物理方式」為主，避免老鼠死在無法清理的角落。

疾管署：漢他疫情未增溫

疾管署長羅一鈞則指出，今年一至四月漢他病毒累計二例，與近四年同期相比並未增加，目前中央與地方持續密切合作、控制鼠患，相信透過各單位合作，應不至於出現漢他病毒等相關疫情增溫情況。

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使用餌劑 死在角落難清理

徐爾烈指出，使用餌劑容易讓老鼠死在隱蔽處，屍體未清除的情況下，容易造成老鼠身上的跳蚤、蝨子、蟎類四處擴散，鼠體腐敗則會產生嚴重異味。

徐爾烈說，一般家戶較建議採取「物理方式」捕鼠，比如黏鼠板、捕鼠籠等，確保老鼠可以被清除；清理時需使用一次性手套與夾子，避免直接接觸鼠隻，直接封入塑膠袋後，讓老鼠窒息死亡，同時注意周邊是否有老鼠糞尿，並噴灑漂白水約廿分鐘後再清掃，避免感染漢他病毒等傳染病。

台北市公共衛生師公會則提醒，鼠患是公共衛生潛在威脅，民眾務必落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三大防治原則，清理老鼠可能出現的空間時應全程落實防護，清掃完成後注意是否有發燒、肌肉酸痛或呼吸困難等症狀。

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