安鼠之亂！台北市政府大撒老鼠藥 環境部長籲公開地點／建議市府比照登革熱區域分工 找專家制定防治策略

台北市議員林亮君指出，線形公園投放老鼠藥，擔憂毛孩或小孩誤食。（資料照，林亮君提供）

台北市鼠患嚴重，北市環保局在公共空間投放大量老鼠藥引發市民焦慮，擔心寵物、孩童誤食；環境部長彭啓明昨表示，北市應比照登革熱防疫，由高層統籌跨相關局處處理，並公開投藥地點、區域分工，以及找專家制定防治策略；台北市環保局長徐世勲昨表示，投放原則與環境部一致，沒有亂投放。

外傳台北市政府投入滅鼠的老鼠藥將高達一．一萬公斤，北市環保局水質病媒管制科長林志芳澄清，一至四月發放消毒班輔導地方投放滅鼠餌劑八五六公斤，各里辦公處申領家戶用的滅鼠餌劑共二三三〇公斤。過往環保局每年約採購與發放一萬公斤鼠藥，今年預定也是。

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徐世勲昨率團拜會環境部商討對策，環境部長彭啓明表示，北市府來電希望拜會，他指示次長謝燕儒與化學署、環管署陪同開會，環境部提出四點專業建議包括，比照登革熱由北市府高層統籌召集環保局、衛生局、市場處、公園處、里政等跨單位會議；滅鼠防治資訊應公開透明，清楚標示投放老鼠藥地點，讓市民可掌握，以保護幼兒與犬貓等毛小孩的健康和安全。

再來則是落實區域分工，老鼠可能會分布在市場、公園、下水道等，應透過區域分工讓防治沒有死角；因應老鼠種類和地方環境差異，邀請相關專家制定科學防治策略。

環境部：努力擠出錢協助

彭啓明表示，北市環保局會中提到有遵照環境部的建議，以環境整理為優先、用藥為輔，解釋市民水準很高，看到老鼠立刻拍片上網，認為受網路渲染影響，導致社會覺得老鼠變多，但「一九九九市民專線」關於老鼠的報案量已減少。

彭啓明表示，鼠害防治是長期工作，絕非一週就可解決，應落實斷糧、堵漏、滅除等方式動態調整滅鼠策略，環境部今年度預算雖尚未審議通過，若台北市有需要，仍會努力擠出錢提供專業的諮詢與協助，也指出目前並沒有在其他縣市觀察到有大規模鼠患。

環保局：沒有推給中央

之前台北市長蔣萬安稱滅鼠用藥是中央核可，被批「推給中央」，徐世勲強調，北市投放的是中央核可的環境用藥，投放原則與環境部一致，澄清沒有「推給中央」。他表示，投藥是最後手段，之後會統一公開所有防治鼠類的相關做法，包含老鼠居住的廢棄物堆疊區、鼠洞填補、鼠籠設置還有用藥等資訊，至於是否會架設投藥資訊標示，將再討論如何做的更仔細。

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