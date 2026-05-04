（新北）淡江大橋聽音樂、躺躺 吸引15萬人

「淡江大橋開幕藝術季」3日辦「淡海日與夜 我和大橋在一起」活動，交通部長陳世凱（圖中）到場與民眾合影。（交通部提供）

「淡江大橋開幕藝術季」系列活動邁入第三週，繼路跑、健行、遊行後，二日、三日再舉辦「跨越淡水 星空音樂會」及「淡海日與夜 我和大橋在一起」活動，累計兩天共吸引逾十五萬人次走上淡江大橋，以音樂、野餐、躺椅及展演活動，在十二日通車前體驗橋梁空間。

迎接12日通車 接連2天活動熱鬧

交通部公路局表示，「淡海日與夜 我和大橋在一起」活動，將淡江大橋轉化為民眾共享的生活場域，橋面兩側設置百座躺椅，打造「大橋躺躺」行動藝術，民眾在橋上看雲、聽風、望海、聊天，留下難忘回憶。

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走上橋 野餐、看雲、聽風、望海

舞台區由金枝演社團長王榮裕擔任創意總監，邀請YOYO台羚羊哥哥、蔓越莓姊姊親子帶動唱開場，並由台灣跨界創作團體「匯川聚場」、淡水在地團隊「身聲跨劇場」及創作歌手PiA吳蓓雅接續演出，以淡水為主題，融合大橋場域特色。

陳世凱昨透過體驗活動向小朋友說明交通安全觀念；他表示，淡江大橋未來除了交通功能，也會帶動淡水、八里及北海岸觀光發展，結合區域交通與觀光資源，通車後連結淡水與八里，駕駛人不用再繞行關渡大橋，預計可縮短約廿五分鐘車程。

9日感恩之夜 雲門、無人機演出

陳世凱也關心活動現場安全、人流動線及流動廁所等服務設施配置情形，針對九日將舉辦「感恩．美好之夜」通車典禮，包括舞台規劃、動線安排及結構安全等事項，要求相關單位持續檢視與強化。

公路局指出，九日活動將由歐開合唱團「歌詠淡海」揭開序幕，並向淡江大橋建設的工程英雄致敬；現場安排逾六百台無人機展演，並由雲門舞集帶來為淡江大橋創作的新作《光鏈》，以「連結」為意象，回應這座跨越淡水河口的重要建設。

「淡江大橋開幕藝術季」3日辦「淡海日與夜 我和大橋在一起」活動，橋上熱鬧野餐。（交通部提供）

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