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    首頁 > 生活

    花蓮巡山員張森獲模範勞工 部長赴醫院頒獎

    2026/05/04 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    勞動部長洪申翰（左）把今年全國模範勞工獎座攜帶至花蓮慈院，親自頒贈給搶救光復堰塞湖洪災有功的幕後英雄張森（右）。（慈院提供）

    勞動部長洪申翰（左）把今年全國模範勞工獎座攜帶至花蓮慈院，親自頒贈給搶救光復堰塞湖洪災有功的幕後英雄張森（右）。（慈院提供）

    農業部林業及自然保育署花蓮分署萬榮工作站森林護管員張森，二十六年來守護台灣山林從不喊苦，去年加入馬太鞍溪堰塞湖特遣隊徒步至湖區探勘成功，今年榮獲全國模範勞工，但因病無法出席，勞動部長洪申翰昨赴花蓮慈濟醫院，將獎牌和證書頒發給張森。

    去年探勘馬太鞍堰塞湖

    張森在光復洪災時，擔任兩支先遣隊之一的萬榮林道隊長，歷經七天跋涉，突破險峻地形，成功抵達堰塞湖口。他說，堰塞湖溢流造成許多人生命消失和財產損失，讓人非常難過，所以當主管表示必須緊急上山，萬榮林道又是自己的管區，他就義不容辭地與同事上山，希望能防止堰塞湖再次溢流。

    張森因罹患鼻咽癌，目前在花蓮慈院治療，他說：「我沒想到部長會下來花蓮頒獎給我，真的很感動！」身為原住民，他謹遵祖先的叮嚀，「在山裡必須有回饋，知道該做什麼、不該做什麼」。

    洪申翰表示，從張森身上看到勞工只要盡心把自己的工作做好，就能對社會產生無比的力量。

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