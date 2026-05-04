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    首頁 > 生活

    彰縣AI車牌辨識系統 可找車也救人

    2026/05/04 05:30

    記者湯世名／專題報導

    彰化縣警局使用的AI智慧車牌辨識系統，除了具有交通管理與治安維護效能，還被廣泛運用在「為民服務」上，不僅能幫忙民眾尋找失竊車輛，更可以發揮「救人」的效果，迅速將意圖尋短的民眾救回，有效防止憾事發生。

    二〇二四年二月鹿港鎮一名男子因情緒低落，晚餐時間未歸，連妻子打手機都不接，妻子連忙報警，警方透過車牌辨識系統，輸入男子汽車的車牌號碼，透過系統調閱行車軌跡，同步透過手機發話基地台的手機定位，縮小協尋範圍在省道台六十一線漢寶交流道一帶，終於在草叢中找到奄奄一息男子，將他送醫搶救，救回一命。

    去年五月一名女子向新竹警方報案表示男友可能企圖輕生，僅能提供車號作為線索，警方調閱車牌辨識系統追蹤，在發現目標車輛後，發現一名男子昏迷在駕駛座，後座放置燒炭器具，員警破窗打開車門，將男子送醫搶救，救回一命。今年一月桃園市一名阿伯找了四小時仍遍尋不著機車，只好向警方求助，警方透過車牌辨識系統追蹤該輛車連日來的行車軌跡，最終順利找回機車。

    彰化縣警局指出，具有車牌辨識功能的監視器功能強大，設置之初就將查詢功能、條件及防弊措施納入考量，每位警察同仁使用均要輸入帳號密碼，查資料要輸入案由，業務單位每個月均會實施稽核，異常查詢或非因公查詢很快就會被稽核到，也會被懲處或法辦；使用車牌辨識方式，已兼顧打擊犯罪及防範弊端。

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