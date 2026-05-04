彰縣AI車牌辨識助警 破案率逾8成

車牌辨識攝影鏡頭追蹤歹徒行車軌跡，指揮線上警網追捕，成為破案利器。（警方提供）

全縣部署8千支攝影鏡頭 具行車軌跡、主動追緝系統等多項功能

記者湯世名／專題報導

電影《全民公敵》真實版！彰化縣警局使用的AI智慧車牌辨識系統，在全縣部署近八千支車牌辨識攝影鏡頭，占全縣監視器總數逾六成，具備「行車軌跡」、「主動追緝系統」等多項智慧功能，當發生搶劫、強盜、肇逃或追蹤通緝犯，警方輸入目標車牌，系統快速比對各路口監視器進行車輛軌跡分析，短時間就能掌握逃跑路線，去年即因這套系統破案的比例高達八十三％，讓歹徒無法遁逃。

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輸入歹徒車號 系統擷取行跡

彰化縣警局長陳世煌指出，全縣目前共建置一萬三千支路口監視器，其中具備「車牌辨識」功能的鏡頭高達近八千支。無論是毒駕肇逃、竊盜或隨機搶奪案，警方皆能透過車行軌跡在極短時間內將嫌犯逮捕歸案，展現運用錄影監視系統及資訊科技力量，充分發揮效益的「電子警察」功能。部分縣市警局都曾來觀摩後完成建置。

車牌辨識系統運作流程，例如一件搶案發生後歹徒駕車逃逸，警方取得作案車輛號牌，從系統輸入歹徒車牌號碼後，車牌辨識系統即會自動蒐尋並擷取歹徒車輛行進軌跡，將犯案車輛設定為「黑名單車牌」，一旦偵測到通緝或涉案車輛，即時通報線上警網追蹤攔截，進一步將歹徒查獲到案。

「電子警察」 也抓濫倒廢棄物

日前一名毒品通緝犯騎機車行經花壇鄉彰員路時，被警方的車牌辨識系統鎖定，警示訊號傳回縣警局勤務指揮中心，立即通報線上警網追緝，將男子圍捕逮獲，男子滿臉驚訝說「你們怎麼知道我在那裡？」

5年逮捕700名不肖濫倒業者

除了打擊一般刑案，車牌辨識系統在取締環保犯罪上也功不可沒。彰化警方針對省道台六十一線、台十七線及大肚溪沿岸等易遭濫倒廢棄物的熱點加強監控，透過辨識涉案砂石車車牌與行車軌跡，近五年來共逮到七百名不肖濫倒業者。

陳世煌表示，警方透過逐年擴充的車辨鏡頭與AI影像辨識技術，已成功將傳統的「人力調閱」轉型為「科技智能追緝」，用最高標準的科技防衛網，全天候守護民眾生命與財產安全。

彰化縣警局部署近八千支車牌辨識攝影鏡頭，堪稱佈下天羅地網。 （警方提供）

彰化縣警局使用「車牌辨識系統」，維護治安成效卓著。（警方提供）

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