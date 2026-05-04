南投服務區超跑車聚 排氣管還噴火

多部車輛於南投服務區發動引擎製造噪音，警方掀開車牌制止。 （擷取自Threads -xie9069）

國道三號南投服務區，三日凌晨再度傳出超跑車聚飆車等脫序行為，不但製造噪音，排氣管還噴火，行徑相當囂張，警方前往制止、取締，除當場開出多張逆向行駛等交通違規罰單外，也將三人三車帶回查處，將依涉及公共危險罪函送地檢署偵辦。

飆車、逆向、拉轉、燒胎

國道三號南投服務區，因地理位置適中，加上設有廣闊的大型貨車停車場，每逢假日常吸引全國汽車愛好者聚集交流，成為國內車聚熱門地點，但近幾年來卻經常失控，演變成飆車、競速等脫序行為。

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製造噪音 冒出大量濃煙

昨天凌晨一時許，又有大約二、三十輛超跑、改裝車聚集，在服務區停車場加速逆向行駛或展現拉轉、燒胎等技巧，現場排出大量濃煙，引擎轟鳴聲不絕於耳，嚴重擾民。也有部分車輛遮蔽車牌規避查緝，將車子停放於車格發動引擎猛催油門製造噪音，還不斷從排氣管噴出火焰，大膽挑釁公權力，引起許多民眾圍觀。

警取締開單 帶回3人3車

國道公路警察局第七公路警察大隊名間分隊獲報後派員趕往制止、取締，一一掀開車牌，當場開出逆向行駛及未繫安全帶等交通違規六件，並將三人三車帶回分隊查處，將移請刑事組調閱監視影像畫面進一步蒐證後，依公共危險罪函送南投地檢署偵辦；另外製造噪音等改裝車輛部分，將函請監理單位依道路交通安全規則，通知車輛所有人進行臨時檢驗等後續查處。

警方指出，服務區係提供用路人短暫休息使用場所，車輛於服務區應遵守交通規則，勿有違規停車、製造噪音、急加速等違規危險行為，警方將不定期編排勤務加強取締，呼籲民眾勿心存僥倖。

南投服務區超跑拉轉冒出大量濃煙，吸引民眾圍觀。 （擷取自Threads -xie9069）

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