台中馬卡龍公園停車場 緣石突起如「隱形殺手」

台中太平馬卡龍公園機車停車場內設置的緣石造成民眾撞上受傷，質疑根本是「隱形殺手」。（記者陳建志攝）

台中一名媽媽，去年十一月騎車載小孩到太平馬卡龍公園玩，要離開時因夜晚視線不佳，撞上機車停車場突起路面約十六公分的緣石，造成腳踝骨裂和韌帶斷裂，至今都還穿著復健鞋無法工作，這名媽媽不解平坦的停車場，為何會突然在中間多了好幾道突起的緣石？質疑根本是「隱形殺手」，打算向市府提出國賠。

民眾撞到骨裂 太平公所將打除

這名媽媽表示，一般停車場地面都是平整，但這裡卻突然突起好幾道水泥磚，且顏色與地板相近，在照明死角下簡直是「隱形殺手」，尤其是夜晚時更容易讓人誤以為只是白色平面劃線，一不小心就會撞上，從水泥磚上滿是碰撞痕跡，就知道她不是唯一撞上的人，考慮向市府提出國賠。

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民進黨市議員蔡耀頡則表示，突起的緣石很突兀，除民眾騎車轉彎容易撞到，行走時也可能絆倒，市府雖表示當初設計是為避免民眾在車道停車，但確實已造成停車民眾危險，要求市府儘速打除。

太平區公所表示，這個當初是由市府建設局設計施工，主要是避免民眾將機車停在車道上，既然已造成民眾受傷，將依會勘結論打除，並設置更完善的設施，民眾若提出國賠申請，會協助進行後續申請程序。

對於公所決定打掉是否坐實當初設計有問題？市府建設局表示，當初設計符合規定，將由公所依權責評估或採行優化方案。

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