雙北程式設計節黑客松 AI激發創意

「二〇二六雙北程式設計節—城市儀表板大黑客松」由「報報王」奪得首獎。 （北市資訊局提供）

台北市資訊局與新北市資訊中心共同舉辦「二〇二六雙北程式設計節—城市儀表板大黑客松」，參賽團隊須於卅二小時內完成開發並實機展示，於昨日揭曉成果，由「報報王」奪得首獎，團隊整合雙北通勤、信令與住宅數據，視覺化跨區通勤成本以供城市治理參考。台北市資訊局長趙式隆表示，本屆競賽首次開放AI應用於開發過程，鼓勵參賽團隊善用AI進行創意發想與實作，不僅有效提升開發效率，也讓城市資料的應用場景更具層次。

報報王奪首獎 視覺化跨區通勤成本

「報報王」團隊透過整合雙北通勤、信令與住宅數據，以視覺化呈現跨區通勤成本獲得首獎；第二名「Cashifa」串聯十三項食安數據建立四層架構，提供政府、店家與消費者多元應用維度，降低食安風險；第三名「古鍾趙黃林」針對校園外送風險，整合地理圖資與供應鏈數據，透過桑基圖強化校園外送溯源、優化政府稽查資源配置。資訊局表示，成果展現高度技術整合力及提出創新解決方案，為資料驅動數位治理提供具體參考方向。

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資訊局說明，競賽以人工智慧驅動城市治理創新為方向，規劃三大議題，涵蓋城市運作與公共服務的關鍵需求，並於開幕儀式中同步揭示三項主題為「智慧通勤」、「食安健康」與「永續環境」，引導參賽團隊從不同城市治理情境切入，提出具創新性與實務可行性的解決方案。

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