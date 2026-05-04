北市中正萬華議員選戰 藍白大亂鬥

國民黨籍議員鍾小平是京華城案告發人。（資料照）

馬郁雯︰京華城揭弊、涉案相關的都在這區 不會無聊

台北市議員第五選區（中正、萬華）現有四名國民黨籍議員鍾小平、郭昭巖、吳志剛、應曉薇，國民黨年底選舉也會提名四席，除了角逐連任的三名議員，因涉京華城案被判刑的應曉薇這一席，將由空軍退役中將張延廷、北市府前副發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委「周世雄變臉那個」三搶一，五月十日起民調。此外還有「代母出征」的無黨籍應佳妤、捲土重來的民眾黨籍吳怡萱，也都加入年底戰局，民進黨籍議員參選人張銘祐直言，藍白陣營呈現「大亂鬥」；民進黨籍議員參選人馬郁雯表示，京華城揭弊、涉案相關都在這一區，今年選戰絕對不會無聊。

請繼續往下閱讀...

藍保障現任機制 5/10起民調三搶一

國民黨籍市議員鍾小平分析，張延廷深藍、頻上電視節目露臉提升曝光度，應有機會拿到黃復興的票；郭音蘭優勢為年輕且可加權，以及曾在北市府任職；「周世雄變臉那個」則強在深耕萬華，具有在地性。若以大選而言，國民黨提名四席，加上白營、無黨籍，堪稱「非綠參選大爆炸」，可說是「全國最複雜選區」。

張銘祐︰藍資源分裂 不可能和白合作

張銘祐表示，國民黨在保障現任機制下，張延廷、郭英蘭、周世雄要搶應曉薇空出的這一席，競爭相當激烈，尤其應曉薇的女兒應佳妤宣布參選之後，更加確認泛藍呈現「大亂鬥」局面，國民黨現今不是在選議員，而是在「分裂資源」，「生吃就不夠，不可能再曬乾」，預言第五選區絕對不可能藍白合。

應佳妤代母出征 吳怡萱捲土重來

馬郁雯指出，中正、萬華多名參選人或擬參選都跟京華城案有關，包含自己揭露京華城金流、去北檢告發的鍾小平、前老闆柯文哲被判刑的吳怡萱，以及母親涉案的應佳妤，年底這一局絕對不會無聊。

外界認為應佳妤參選會搶到小草的票，本屆以一萬三三六八票成為落選頭的吳怡萱回應，已有小草自主幫她喊出「應佳妤加油、票投吳怡萱」，火藥味十足。

應曉薇因涉京華城案被判刑，女兒應佳妤「代母出征」。（資料照）

台北市議員第五選區（中正、萬華），民進黨籍議員參選人馬郁雯曾揭露京華城案金流，她表示，京華城揭弊、涉案相關都在這一區，今年選戰絕對不會無聊。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法