代墊治標不治本 綠批政治鬥爭凌駕民生福祉

今年中央政府總預算案在立法院卡關二三六天，四月廿一日終於付委審查，立院雖優先通過「TPASS」等新興計劃預算，宣稱行政院可先行動支，但因未經三讀完整審查程序，加上國防特別預算無法達成共識，導致補助款至今未發給各縣市政府。國民黨籍議員張斯綱認為，既然立法院已優先表決通過「TPASS」等新興計畫預算可先行解套動支，攸關民生重要預算，行政院不應以行政程序為由拖延發放。但民進黨籍議員顏若芳則批藍委，不應把政治鬥爭凌駕於民生福祉之上，應停止內耗，讓地方財政回歸正常。

張斯綱︰不應以行政程序為由拖延

張斯綱表示，立院朝野對於七一八億元的新興預算均無意見，也已通過，就應按照決議動支費用，不懂卡這個幹嘛？如果藍委認為民進黨政府在卡，就應表明態度，TPASS補助下不來不能怪在野黨，綠委也應提醒行政院，攸關重要民生預算，沒有立場問題，不應以行政程序為由，拖延發放時程。

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顏若芳︰停止內耗 地方財政回歸正常

顏若芳指出，通勤月票補助款由地方政府先行墊支，終究治標不治本，地方政府不可能無限期舉債或挪用配合款來墊付缺口，現今客運業與地方財政都在苦撐，在野黨不循正軌盡速審查預算，反而企圖用法律約束力存疑的公決案逼迫行政院違法動支，把政治鬥爭凌駕於民生福祉之上，遺憾又可悲，唯一解方是立刻停止政治消耗，全速完成全案實質審查，讓地方財政回歸正常。

張文潔︰部分項目先行決議 非正式預算

民進黨籍市議員張文潔也說，預算審查依法應在去年底前完成，如今總預算沒有完成三讀，卻用「抽出部分項目先行決議」的方式，試圖讓行政機關執行，這在法律上並不是正式預算，對行政機關沒有拘束力。一邊不完成預算審查，一邊要求行政機關動支，本身就是制度上的矛盾。在這樣的情況下，地方政府只能被動承受壓力，甚至需要先行代墊，對財政紀律與地方負擔都不是正常狀態。

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