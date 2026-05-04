《總預算持續卡關》TPASS快斷炊 北市延緩付款2天變2個月

基北北桃TPASS一二〇〇通勤月票補助即將斷炊。（資料照）

調整軌道業者撥付期程 僅能撐至6月初 1至3月已代墊中央應付7.8億

今年中央政府總預算持續卡關，立法院朝野因國防特別預算吵翻，導致TPASS等民生預算遲未三讀，補助款至今仍未下放地方。根據台北市政府統計今年一至三月，基北北桃TPASS一二〇〇通勤月票補助，包含代墊中央應付七．八億元在內，已累計支出十三．九億元，即將斷炊。台北市交通局證實，將調整軌道運輸業者應收款撥付期程，延緩付款，從兩天一次改成兩個月撥款一次，但也僅能撐至六月初；更雪上加霜的是，交通部鼓勵年滿七十歲以上長者自願繳回駕照補助也遲未入帳，讓長者們大為不滿。

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基北北桃「TPASS」每月可以一千兩百元無限次搭乘台北、新北與桃園捷運，四市市區公車，部分台鐵、公路與國道客運路線「吃到飽」，台北市政府統計，基北北桃「TPASS」今年三月販售六十．七萬張，前三月累計售出一六三．一萬張，補助運輸業者已支出十三．九億元，其中，代墊中央應負擔七．八億元，地方自負六．一億元。

交通局說明，四市公共運輸發展平台決議，五月起在維持業者正常營運前提下，調整部分運具業者應收款的撥付期程，以舒緩短期業者財務調度問題，例如北捷、新北捷、桃捷、台鐵等軌道運輸，從原本交易發生後隔兩天撥入營收款，改為每兩個月後再一次性撥付一個月的營收款，其他公車、客運等業者則照常。但此非長久之計，對軌道業者也產生一定影響，四市交通局仍希望中央補貼款可以趕快補上，盡快恢復穩定。

長者不滿自願繳回駕照補助也遲未入帳

此外，今年元旦起，公路局推出年滿七十歲以上自願繳回駕駛執照長者，即可申請為期兩年、每月最高一千五百元的「TPASS」乘車回饋，持敬老愛心卡並以儲值金搭乘計程車、公路或國道客運、市區公車、台鐵、捷運、公共自行車等扣款，可享五十％回饋，次月廿五日至超商櫃台靠卡領取。

然而，已有多名台北市八旬長者反映，今年二月乖乖遵照交通部建議繳回駕照，外出交通工具從開車改為計程車代步，依照中央規定，回饋搭乘紀錄應自完成繳回駕照次日起算，但三月、四月連續兩個月靠卡領取回饋金卻都沒入帳，也未告知原因與明確發放期程，感覺政府在欺騙老百姓。

公路局︰待行政程序完備 儘速公告時程

公路局回應，「TPASS」行政院通勤月票執行計畫（二〇二六年至二〇二九年）屬於新興預算項目，包含「TPASS」定期票、「TPASS 2.0+」常客優惠回饋，以及長者自願繳回駕照補助措施，刻正辦理行政作業程序中，待行政程序完備後，將儘速公告發放回饋金時程。

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