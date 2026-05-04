竹北表揚模範母親 鋪紅毯走星光大道

竹北市長鄭朝方（右）打造巨星般的頒獎盛典，親自攙扶每個獲表揚的模範母親們上台。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市表揚模範母親，不僅鋪紅毯、安排禮賓使者陪得獎母親楷模走上星光大道，市長鄭朝方還別出心裁推出「紙藝金馬獎座」，並申請有專利，以此獻給全市四十三名獲表揚的模範母親們巨星般獨有的尊榮。

竹北四十三名模範媽媽有來自特殊團體推薦、市代會提名以及卅一里舉薦，三種管道讓更多的媽媽楷模可以被看到。其中大眉里翁陳翠霞最高壽、已經一〇一歲，文化里李阿雪、聯興里的辜林水仙則各自高齡九十三歲和九十二歲，她們都用跨世紀的生命閱歷，成為家族最堅韌的支柱。

請繼續往下閱讀...

另外社團法人新竹縣聾啞福利協進會推薦斗崙里劉秀鳳、新竹縣天使之音推薦竹北里的易湘蘭。市代會則提名大義里楊秀招為模範母親。

其他來自各里的有劉水妹、范鄧日英、辜林水仙、曾姜教妹、呂春蓮、吳寶琴、吳柯麗美、陳鳳珠、曾江粉、莊秀蘭、廖金秋、黃彭彩蓮、許馮英玉、彭懿勤、彭若涵、張瑞玉、溫碧淑、陳鋆臻、鍾美桂、朱劉秀貞、翁陳翠霞、廖女順、鄧遠玉、闕秀英、蔡麗雲、曾麗桂、徐梅湖、彭陳喜鵲、李黃秀蓮、楊秀春、吳月美、張美齡、林粉妹、黃玲芬、蕭錦蓮、徐甄稜、林金玲、李秀珍、陳曾綉滿、李阿雪。

新竹縣竹北市101歲的模範母親翁陳翠霞（左），由市長鄭朝方親自挽著上台領獎。（竹北市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法