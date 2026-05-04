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    首頁 > 生活

    見證竹科發展 竹東圳百年紀念啟動

    2026/05/04 05:30
    竹東圳（黃色欄杆）長達21公里，兼具灌溉、工業、民生用水及發電等多功能。（記者廖雪茹攝）

    竹東圳（黃色欄杆）長達21公里，兼具灌溉、工業、民生用水及發電等多功能。（記者廖雪茹攝）

    供應竹科用水的寶山水庫導水渠道 2019年登錄為竹縣歷史建築

    記者廖雪茹／專題報導

    沒有穩定的水電供應，就沒有今天的新竹科學園區和台積電「護國神山」！寶山水庫及寶二水庫聯通系統是竹科用水的主要水源，寶山水庫的導水渠道竹東圳為一磚拱隧道，造型古樸優美，二〇一九年登錄為新竹縣歷史建築，今年適逢竹東圳興工一百週年，在地方倡議下，新竹縣政府將展開系列紀念活動。

    9至10月 沿線走讀率先登場

    首先預計九至十月由竹東圳沿線走讀率先登場，搭配竹東在地學校校外教學，初步規劃將在入水口、虹吸工、縣定古蹟也是林春秀故居「九牧第」等地舉辦，讓社會大眾認識竹東圳重要設施、流域範圍及其深遠影響。同時擬邀請劇場團隊與觀眾互動，引領年輕一代認識古蹟建築、主要創建者林春秀的事蹟與貢獻。

    舉辦主題展 新書發表及論壇

    十月計畫在竹縣縣史館或竹東樹杞林文化館舉辦主題展，內容涵蓋竹東圳歷史影像、林春秀家族故事及居民記憶情感等。新竹文獻將以竹東圳百年、新竹水圳文化為主題出版，十月辦理新書發表及論壇，十二月刊載在藝文手帖冬季號。

    21公里圳路 灌溉面積達800公頃

    竹東圳於一九二六年開工，配合地形沿等高線開鑿，大小隧道、明渠及水泥筧橋等，全以人工開挖、挑擔及牛隻搬運建材，一九二八年元月完工通水，圳路長達廿一公里，大小隧道共十三座，灌溉面積達八百公頃。

    竹東圳從農業出發，一甲子之後成為竹科水源寶山水庫的導水渠道，兼具灌溉、工業、民生用水及發電等多元功能，竹東圳開鑿的特色為民間籌劃主導、工期最短，隧道、過水路橋密集，工程艱鉅，堪稱是大新竹開拓史上規模最大的水利建設。

    寶山水庫的導水渠道—竹東圳，為一磚拱隧道，造型優美。（記者廖雪茹攝）

    寶山水庫的導水渠道—竹東圳，為一磚拱隧道，造型優美。（記者廖雪茹攝）

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