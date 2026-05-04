桃市活動中心E化租借 民怨租不到

桃園市區活動中心使用滿檔，尤其規劃關懷據點服務深受長輩喜愛、天天爆棚。（記者李容萍攝）

桃園市政府近年廣建市民活動中心並推動E化租借系統，但民眾反映網路上看似「有空檔，打電話卻被告知早被特定團體長期借走」，多位議員發聲要求市府應確保一般市民與弱勢團體擁有公平的場地借用權；市府民政局回應，全市E化租借系統建置率已近一〇〇％，後續會分析使用率與時段，作為未來空間調整與資源配置依據。

特定團體長期借走

桃園市議員謝美英表示，市府花費許多預算廣建活動中心、推動E化租借，但網路上看到的空檔，卻是「看得到租不到」，顯示制度有漏洞，且十二區的活動中心使用率呈現極端Ｍ型化，市區的活動中心搶破頭，部分地處偏遠或規劃不佳的活動中心，平時大門深鎖淪為蚊子館，民政局與區公所必須針對閒置空間主動出擊。

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市議員張碩芳建議，市民活動中心的智慧租借系統採「整點進、整點出」設計，長輩出入時容易卡在門口造成慌亂，建議調整為前後各十五分鐘的緩衝時段，讓長者進出更從容。

民政局自治行政科長黃雅玲表示，截至四月，全市共三五〇處活動中心採用「場租系統2.0」，民眾預約時可快速掌握鄰近場地租借狀況、縮短申請時間，並支援線上支付、免赴公所繳費，後續將透過網站、社群及里鄰系統推廣持續優化。

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