紓解公車駕駛荒 桃園推9人座小巴

桃園市現有四十八條「桃小巴」路線，年底將增至一百廿條 。（交通局提供）

搭乘人次較少的公車及免費巴士轉型「桃小巴」 駕駛入職門檻較低

全台公車客運仍鬧「駕駛荒」，業者面臨有車無人窘境；桃園市自二〇二四年七月在觀音區首次以九人座「桃小巴」取代免費巴士，以此緩解大客車駕駛人力需求，桃園市政府交通局表示，桃園市現已布建四十八條「桃小巴」路線，預計年底增至一二〇條，有新闢、也有取代原有路線公車，持續紓解大客車人力荒。

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已布建48條路線 年底增至120條

桃園市駕駛缺額一度逾二七〇人，公車減班、誤點問題屢遭通勤族抱怨，市府為此祭出自行培訓駕駛，並將搭乘人次較少的公車及免巴路線轉型為「桃小巴」，九人座車輛駕駛入職門檻較低，只要有小客車職業駕駛執照即可上路，轉型的路線也可釋出原有的大客車駕駛人力。

屆時13區都會有「桃小巴」

交通局表示，目前「桃小巴」有四十八條路線，預計至年底可增至一二〇條，屆時桃園十三區都會有「桃小巴」投入服務，包括取代原有公車路線及新闢路線，而新闢路線主要以無公車，且路幅在五到十二公尺街道、路線長度於十公里內及行駛時間介於卅到六十分鐘，且具一定搭乘人次，接駁點主要從社區到幹線公車節點等區域，並納入區公所、里長及民意代表建議，滾動檢討路網配置。

同時提高公車服務涵蓋率

不過，「桃小巴」在使用率上，屢被質疑宣傳不足，搭乘人次過低，交通局表示，「桃小巴」主要深入鄰里與巷弄，彌補公車未能涵蓋的區域，目前每班次平均搭乘人次落在二到四人之間。

交通局表示，「桃小巴」駕駛人力門檻較低，由各路線負責營運的客運業者負責招募，除可紓解公車駕駛人力問題，同時提高公車服務涵蓋率，桃園市公車客運司機現有八二〇人，缺口已從高點的二七〇人降至一三〇人左右。

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