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    首頁 > 生活

    虎尾農會花生粽 2週賣出10萬顆

    2026/05/04 05:30 記者李文德／雲林報導
    虎尾鎮農會推出的「虎霸王花生粽」，兩週賣出逾十萬顆，農會員工連假期間，自願性加班包粽。（記者李文德攝）

    虎尾鎮農會推出的「虎霸王花生粽」，兩週賣出逾十萬顆，農會員工連假期間，自願性加班包粽。（記者李文德攝）

    距離端午節尚有時間，但各地開始搶攻肉粽市場，虎尾鎮農會六年前推出的全台首個履歷花生粽「虎霸王花生粽」四月起開放預購，雖因原物料上升而漲價，仍受市場搶購，短短兩週已賣出逾十萬顆，相較往年，刷新最快破十萬顆時間。農會表示，預估今年將做十六萬顆。

    虎尾是雲林花生重要產地之一，鎮農會多年來大力推廣產銷履歷花生契作，已契作面積超過兩百公頃，加工廠也通過ISO22000及HACCP國際食品衛生安全管理驗證，今年四月改以「虎吉粽」之名開放預購。

    總幹事蔡武吉表示，今年原物料上漲，如每包卅公斤糯米漲幅三百元，香菇漲幅約兩百元，整體漲幅明顯提升，原預計十顆裝肉粽要從六八〇元漲至七五〇元才能符合成本，但農會吸收部分成本，售價七百元，平均每顆上漲僅兩元。

    蔡武吉表示，以往兩個多月的預購期才會破十萬顆，但今年短短兩週刷新最快紀錄，且根據資料來看，大多訂單都是來自於北部，可見虎尾農會的花生履歷粽魅力難擋。目前產線採隔週包粽作業，平均每日約產出五千顆，預估今年總量十六萬顆，現陸續出貨。

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