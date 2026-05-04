雲林縣定古蹟涌翠閣 設AI導覽機

雲林縣定古蹟「虎尾涌翠閣」，五月中旬啟用AI導覽機。 （虎尾公所提供）

雲林縣定古蹟「虎尾涌翠閣」四年起由虎尾鎮公所維護管理，為解決導覽人員不足，公所將設置「AI科技智慧導覽機」，預計五月中旬正式啟用。鎮長林嘉弘表示，屆時可讓導覽機介紹該古蹟之美外，更能推廣在地特色景點，讓遊客免於「走馬看花」。

林嘉弘表示，涌翠閣建於一九三九年，二〇一〇年登錄縣定古蹟，四年由公所維護管理，每週二至六免費開放參觀，每週有上百位民眾造訪，但主要一名行政管理的公所人員負責，雖可簡單講述該處特色，但難以全面介紹，為充實內部導覽量能，與中華電信合作建置「AI科技智慧導覽機」，盼讓遊客可以更深度了解該古蹟之美。

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林嘉弘指出，導覽機人物將以去年公所打造的全新IP「虎尾虎嘟嘟」為形象，讓「嘟嘟」擔任導覽員帶領遊客了解涌翠閣的前世今生，此外更會將虎尾鎮知名地標、美食小吃等介紹給遊客，免於走馬看花式的遊程，此導覽機預計五月中旬正式上線。

另，台中弘光科技大學與虎尾鎮公所與日前簽署合作意向書，從六月底起將在涌翠閣陸續開設京菓子、劍玉等免費課程。副校長張聰民表示，盼系列的文化手作及知識傳承等落地課程，可以讓民眾了解當地文化量能，也能實踐大學社會責任。

「虎尾涌翠閣」為雲林縣定古蹟。（記者李文德攝）

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