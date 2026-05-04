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    首頁 > 生活

    海葬比例低 台南補助每位1萬5千元

    2026/05/04 05:30
    台南採行海葬者3年多來僅74人，占環保葬比例1.18％，仍相當有限。 （記者洪瑞琴攝）

    台南採行海葬者3年多來僅74人，占環保葬比例1.18％，仍相當有限。 （記者洪瑞琴攝）

    更自由的道別 海葬人數僅佔環保葬1.18％ 今年全年開放申請

    記者洪瑞琴／專題報導

    當生命走到最後，也許可以選擇一種更自由、更純淨的方式道別，回到海的懷抱。南市持續推廣環保葬，但從統計數據來看，民眾選擇仍明顯集中在植存方式，海葬比例相對偏低。

    近年來台灣逐漸推動「環保自然葬」，包括樹葬、花葬與海葬等形式，強調回歸自然、不立碑、不留墓。南市民政局統計，二〇二三年至今年三月底，南市採行環保葬（植存與海葬）人數六二六四人，顯示自然葬觀念逐漸被民眾接受。不過在這六千多人中，選擇海葬者僅七十四人，僅一．一八％比例仍相當有限。仁德區中洲示範公墓植存區則有四四五六人占最多數，其次是大內生命紀念園區一七三四人。

    無固定祭拜地點 海葬接受度偏低

    從年度數據觀察，海葬人數甚至呈現逐年下降趨勢，二〇二三年廿八人、二〇二四年廿五人、二〇二五年十四人，今年至三月底則七人，合計僅七十四人，顯示海葬在環保葬中仍屬少數選項。

    市府鼓勵海葬 骨灰暫存1個月免費

    殯葬業者分析，海葬接受度偏低，主要與傳統文化及追思方式有關，許多家庭仍希望有固定祭拜地點，而海葬沒有墓碑或塔位，後續祭拜較不方便。

    加上海象條件、船程安排等因素，也讓部分家屬較為猶豫，相較之下，樹葬與花葬仍保有園區空間可供追思，因此成為多數人的選擇。

    為鼓勵民眾了解並選擇海葬，南市民政局持續推出補助政策，今年海葬申請全年開放，不限時間，凡符合資格並完成海葬者，至十二月三十一日申請補助，每位補助一萬五〇〇〇元。此外，市府也提供配套措施，包括骨灰暫存一個月免收費用，讓家屬在規劃儀式與出海時間時能更從容安排。

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