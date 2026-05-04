台南芒果上市 啟動外銷日本宅配

台南玉井愛文芒果色澤飽滿、品質優良。（台南市府提供）

新推出「香檳芒果」 採自然熟成與落果 外銷則精選上品愛文芒果

台南芒果上市，市長黃偉哲昨日宣告愛文芒果外銷啟動，強調台南不僅是芒果的故鄉，更有全國最優質產區，盼透過多元通路，讓國內外消費者品嚐台南芒果頂級風味。

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透過微風通路 台灣下單、日本配送

市府昨日舉辦「台南芒果上市暨愛文芒果外銷日本」記者會，黃偉哲表示，台南是全台芒果產量最大、品種最多的城市，針對國內市場推出「香檳芒果」，採自然熟成與自然落果方式，每顆芒果都如同呵護嬰兒般細心照料，品質細緻、數量稀少，是市場上難得的頂級產品；外銷部分則精選上品愛文芒果，透過微風通路串聯國際配送機制，讓消費者可以在台灣下單、日本端直接配送給當地親友，不僅效率高，也確保新鮮度。

今年氣候穩定、雨量充足 品質更佳

黃偉哲強調，台日關係密切，台南更有近廿個日本友誼城市，期許在芒果產季，將最好的台南芒果分享給日本友人，深化彼此情誼；目前正值芒果成熟的關鍵期，今年氣候條件穩定、雨量充足，預期品質與產量皆表現亮眼，請民眾安心選購。

南市農業局長李芳林指出，繼二〇二四年聯興青果生產合作社攜手微風超市，將台南芒果直送日本並獲市場熱烈迴響，今年在市府持續輔導下，再度合作推出預購，將台南玉井鮮採愛文芒果直送日本，讓當地民眾即時品嚐來自台灣的頂級風味。

微風超市表示，今年再度與台南市政府及聯興合作社合作推出預購活動，不僅可宅配台灣本島，亦可外銷日本宅配到府；聯興合作社採白堊質土壤與智慧設施栽培，以「樹上完熟、自然離枝」方式採收，甜度可達十五度以上，品質備受肯定。

李芳林補充表示，台南芒果以香氣濃郁、口感扎實、多汁香甜聞名，深受海內外消費者喜愛；市府將持續透過多元行銷與通路合作，拓展外銷市場，同時提升國內消費體驗，讓更多人認識台南芒果的獨特魅力；芒果季後亦有果乾等延伸產品。

台南市長黃偉哲（右二）宣告芒果產季啟動並推動外銷日本。 （台南市府提供）

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