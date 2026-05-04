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    首頁 > 生活

    打造健身空間 鳳山投入8千萬新建、改善公園

    2026/05/04 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳山打造社區健身空間，推動公園改善，圖為施工中的鎮北里公園。（記者陳文嬋攝）

    鳳山打造社區健身空間，推動公園改善，圖為施工中的鎮北里公園。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鳳山區都市計畫人口調升至四十二萬，市府今年持續投入近八千萬元，將闢建、改造八座公園，誠智、鳳東等多里也爭取公園增加設施，打造社區健身空間，老少一起動起來。

    高雄現有八五〇處公園，以鳳山區現有一五一處公園最多，總面積突破一一一公頃，市府持續投入七九五〇萬元，將於七十七期重劃區，開闢七十三、七十四、八十五共三座公園，力拚今年底完工。

    市府也推動五處公園改造工程，其中，鎮北里公兒九、公兒十二座公園，已加速趕工中，今年底前完工；其餘協和里協和公園、隆成里五甲公園、保安里公十九公園，仍規劃中。

    保安里公19 施作輪狀車道遊戲場

    值得一提的是，保安里公十九公園將打造pump track輪狀車道遊戲場，結合波浪道和傾斜轉彎組成，所有帶輪運動都可以使用，包括平衡車、滑板，可滿足各種騎手技能需求，令人期待。

    此外，有多里爭取公園增加設施，誠智里長黃桂花因應地方需求，爭取到杭州公園增設羽球場，將於六月完工，並爭取滯洪池公園今年底增設體健設施。

    鳳東里埤南兒童公園遊樂器材老舊，里長蔡瑋寧爭取全面換新，成為親子樂園，市府五月將進場施工；還有鳳東兒童公園外圍步道老舊，九月進行改善工程。

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