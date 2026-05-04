重大開發案受挫 台東縣府再拚今年招商

記者劉人瑋／專題報導

被稱為「捷地爾」的知本海濱近三百公頃土地，數十年來歷經兩大開發案均告吹，如今台東縣府從部落著手，推動知本土地活化利用計畫，期盼下半年招商。

一九八四年台東縣府發布「台東縣知本綜合遊樂區鼓勵民間投資營建辦法」，隔年公開招標並與捷地爾公司簽約，提供約二八五公頃土地給業者開發，租期五十年，後改為十年一簽、續約五期。

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一九九八年，雙方十年契約首次到期，縣府要求捷地爾展示財力證明再後續開發，捷地爾則要求交付完整土地。二〇〇二年，縣府以律師函向捷地爾宣告契約關係消滅。

二〇一八年起規劃於知本溪口北側開發「太陽光電教育及示範專區」，全案約二二六公頃，盛力能源得標。二〇二一年十一月二十四日，盛力能源取得部落會議同意，但未能依約完成用地變更，縣府宣布終止契約。

二〇二五年六月縣府與卡大地布部落簽署知本地區土地活化利用計畫合作備忘錄，雙方同意以生態保育、部落文化推廣、自然碳匯及休閒遊憩等多元方式，推動土地合理運用，兼顧經濟發展與文化保護。

二〇二六年三月辦理第二次說明會，蒐集意見，縣府期盼能於今年下半年辦理招商。

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