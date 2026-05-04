光復鄉民質疑開口堤釀災提國賠 水利署：極端洪流超越百年標準

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，連高於堤防的馬太鞍溪橋都被超級洪流沖垮。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰流重創光復鄉，奪走十九條人命，部分罹難者家屬認為公部門未做好防災，集體向公所、縣府、水利署及林業及自然保育署提出總額七．四億餘元國賠。經濟部水利署昨表示，災害主因係極端洪流超標所致，與開口堤設計無關，開口堤並非堤防破損，而是符合治理計畫的防洪構造，其高程設計符合百年一遇洪水位保護標準。

花蓮縣府指出，已收到家屬提出國賠請求，目前組成審議小組，家屬先向鄉公所申請遭拒後，陸續向水利署、林保署及縣府等三個單位申請，但水利署、林保署都拒絕，縣府會盡力爭取最大權益。

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水利署表示，依第三方公正單位水利技師公會全國聯合會鑑定報告，堰塞湖溢堤流量高達八八六〇CMS，超過保護標準二〇四〇CMS四倍，且其溢流非一般單純洪流，而是挾帶巨量土砂、巨石及漂流物，形成「超級洪流」，致馬太鞍溪橋瞬間沖毀，並造成左、右岸堤防全面溢流及損毀，「非馬太鞍溪堤防、其他任何人工設施或防災、減災措施所能防範」。

林保署表示，去年七月發現堰塞湖後積極監測，設法處理，但壩體位置遙遠，步行來回至少需要十五天，若從溪底便道開路上去，十五公里的河道工期至少要四至五個月，無法在溢流前完成；這起災害屬天災，不符合國賠要件。

罹難者家屬：有關單位一個推一個

罹難者家屬劉先生批評，政府當然要負責，但有關單位拖泥帶水，一個推一個。萬榮鄉明利村長林萬成表示，去年十一月鳳凰颱風，馬太鞍溪堤防出現破口，水利署施作南側堤防時開設疏濬道路，卻未做防颱措施就撤離，形同把水導入聚落，「感覺就像人禍」。

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