衛福部籲設「漢他」專案小組 雙北：暫不用

雙北出現漢他病毒個案，衛福部長石崇良呼籲地方政府，由首長組成專案小組跨局處整合。示意圖。（資料照）

國內今年已累計兩例漢他病毒症候群病例，繼一月北市出現死亡個案後，三月新北再通報一例。衛福部長石崇良昨呼籲仿照南部登革熱疫情，由雙北首長成立專案小組，整合跨局處力量推動除鼠與環境整頓，降低感染風險。對此，雙北市府皆表示，已有跨局處合作機制，暫不用再另外成立專案小組。

石崇良說明，目前疫情仍屬零星個案，未達需成立指揮中心的程度，重點在於提前部署而非升級管制。中央包括環境部與疾管署可提供專業協助，但須由地方政府整合資源、落實行動，才能從根本降低病毒傳播風險。

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新北市衛生局長陳潤秋說，針對傳染病防治原本就有跨局處合作平台，主要涉及衛生、環保、民政等單位，視傳染病的影響範圍和程度，督導長官從副秘書長、秘書長、副市長到市長不等。

新北：已跨局處合作

針對漢他病毒個案，新北衛生局疾病管制科科長王美華表示，通報當下已啟動疫調和防疫作為，漢他病毒主要傳播途徑為老鼠，但該個案沒有接觸史、無外縣市活動史，住家附近也未捕獲老鼠，感染源有待釐清，已加強環境清潔整頓。

北市：宣導防鼠三不

台北市衛生局則強調，自二月就成立府級跨五十四局處鼠類防治聯繫會議，由副市長主持，也持續進行疾病監測、「防鼠三不」宣導，除了妥善處理廚餘，不讓鼠吃以外，也透過封閉鐵皮屋孔隙、補齊戶外冷凝管以及在排水管加裝鐵紗網，不讓鼠來，更要收拾堆積物，不讓鼠住。

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