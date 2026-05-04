拚80歲20顆自然牙 口腔照護預算增至28.2億

行政院長卓榮泰（中）昨表示，衛福部今年將口腔保健與防治預算提高至28.2億元，強化國人口腔照護。（記者方賓照攝）

我國今年已經邁入超高齡化社會，行政院長卓榮泰昨指出，長者口腔醫療是未來的重要議題，但我國六十五歲長者自然牙數僅十九．七七，距離世界衛生組織（WHO）八十歲廿顆自然牙目標還有相當距離，為強化國人口腔相關照護，衛福部今年將口腔相關預算提高至廿八．二億元。

65歲長者自然牙數僅19.77顆

卓榮泰表示，我國五歲兒童齲齒率已經從二〇一八年的六十五．四三％降低至二〇二四年的四十六．三％，十二歲兒童的平均齲齒數也降低至二．〇一顆，但六十五歲長者的自然牙數只有十九．七七顆。

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卓榮泰說明，二〇二六年衛福部口腔衛生保健與防治業務預算達到廿八．二億元，較去年增加六．六億元，健保牙科門診總額也從二〇二三年的五〇八億成長至五八四億元，成長幅度達十四．九％，政府更持續推動偏鄉醫療與特殊需求族群照顧。

卓榮泰強調，長者口腔醫療是未來需要持續重視的議題，希望牙醫界可以持續守護兒童口腔健康，並走入偏鄉與山區，提供身心障礙族群關懷與照顧，同時建立感染管制體系，推動創新療法與精準醫療，傳承經驗並與國際接軌。

預告「口腔醫院設置標準」

衛福部長石崇良則補充，我國植牙等十一個牙科專科已經全數上路，「口腔醫院設置標準」已經預告，未來口腔醫院也有法規可以依循，另也兼顧偏鄉需要，「偏鄉口腔服務計劃」持續徵求有意願的醫療院所中。

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