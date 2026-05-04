五四牙醫師節／本報「咫尺天牙」 獲首屆牙醫公益報導獎優勝

中華民國牙醫師公會全聯會昨頒發「115年台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，本報採訪團隊邱芷柔、林志怡（左起）、侯家瑜、羅碧榮獲優勝獎。 （記者方賓照攝）

牙醫師公會全聯會昨日舉辦五四牙醫師節慶祝活動，同時頒出首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，本報記者邱芷柔、林志怡、侯家瑜、羅碧等採訪撰寫的「咫尺天『牙』」系列報導，著眼特殊需求者牙科需求與特需牙醫養成困境、堅持在第一線服務的牙醫師故事等，獲文字類「優勝」。

深度分析特需牙科困境

本報此系列報導從身心障礙者、重症兒與失能長者等特殊需求者牙科醫療需求出發，發現特需牙科困境並非單一問題，除提供服務的醫療機構有限外，同時也面臨人力明顯缺乏、到宅醫療支持力度不足、新人養成困難等複雜議題，進行深度分析。

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此外，近年來願意留在醫院的醫師相對稀少，特殊需求者牙科治療又需要牙醫耗費更多的時間與心力引導與輔助，幸而仍有醫師義無反顧、長年投入特需者服務，令人感動。採訪團隊採訪醫師羅文良實習期間受口腔癌家屬困境所觸動，毅然投入服務逾卅年；兒童牙科出身的醫師蔣孟玲則坦言，「有地方有需要，她就盡一份力。」

分享堅持第一線服務牙醫故事

採訪團隊表示，看牙醫對身障者、長期臥床者和住在老舊公寓的長者等，都是一場的挑戰，每次看診成本與風險都等同於一場手術，但因需求人數相對較少，過去鮮少獲得外界關注，卻始終有牙醫師願意在有限的時間與健保資源下奔赴第一線提供服務，希望透過此報導能讓大家看見到宅醫療的重要性。

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