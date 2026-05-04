石崇良：檢討護理師考題 更貼近臨床需求／近2年國考每年取得執照7至8千人 及格率僅1成5到5成

近3年國考護理師報考人數與及格率

台灣護理人力目前面臨嚴重短缺與高流失率，但以過去兩年護理師國考統計來看，每年取得護理師執照者約七到八千人，及格率僅約一成五到五成偏低。行政院長卓榮泰日前稱請考試院考選部題目「別出太難」，引起護理界譁然。衛福部長石崇良強調，將檢討命題方式，但不會影響專業標準，目標是讓考試更貼近臨床需求，培養能真正上手的護理人力。

應屆畢業生及格率近8成

護理師國考科目包括基礎醫學、基本護理學、內外科護理學、產兒科護理學、精神科與社區衛生護理學等五科，每科題目皆為單選題五十題，總平均分數六十分及格，相較於其他國考題型有申論、選擇等，護理師題型單純。若單以應屆畢業生來看，近十年的平均及格率達七十九．七一％。

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二〇二二年以前，護理師國考每年二月、七月舉辦兩次，二〇二三年增至一年三次，七月份因較多應屆畢業生報考，及格率比較好，去年七月及格率約五十八％，為近廿年最高；至於二月、十一月兩次考試，大多以重考生為主，去年及前年及格率降到一至二成，低很多。

卓揆：斷章取義引起誤會

針對日前提及透過考題調整補充護理人才，卓榮泰昨日澄清，強調是斷章取義引起誤會，為解決護理人力荒，他當時列舉眾多政府已施行的政策，除題目合理檢討外，還有十二項護理人力整備計畫，另政府也自二〇二四起，給予護理人員相關津貼與三班護病達標醫院獎勵，另有住院整合計劃等整套規劃。

針對考用方面，卓榮泰說，護理師考試從二〇二四年起自二次增加為三次，並對考題合理檢討，在不降低對於護理人員專業知識要求的前提下，讓考題內容日趨合理，目前也在持續進行，並搭配新手陪伴計畫、護佐制度等，改善護理環境，去年計考用八〇〇九人。

衛福部長石崇良則表示，醫事人員國考一向遵循「教、考、用」原則，強調教育、考試與臨床實務應相互連結，過去護理界有聲音反應考題偏艱澀、刁鑽，且歷年及格率來看也有偏低的情況，因此命題方向逐漸聚焦護理專業的「核心職能」，讓學生畢業後也能順利銜接臨床工作，而非只為考試而準備。

過去2年護理師國考統計，每年取得護理師執照者約7至8千人，及格率僅約1成5到5成偏低，衛福部長石崇良強調，將檢討命題方式，但不會影響專業標準。（記者侯家瑜攝）

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