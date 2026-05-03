北市西門町吸菸室限時惹議 殷瑋︰安全維護管理

台北市西門町商圈將成為北市第一個「常態性無菸商圈」，商圈設三處戶外負壓式吸菸室「限時」開放引發民眾質疑，北市府研考會主委殷瑋說，基於安全維護管理等原因，國際先進國家的吸菸室也都有限時。市議員許淑華則批，市長蔣萬安政策未完備就先喊口號。市議員秦慧珠說，癮君子不只白天會吸菸，限時會影響他們的權益，北市應思考可以做得比國外更精進之處。

許淑華︰先喊口號 配套不足

殷瑋表示，日本也並非是全時段開放，晚間十點或十一點就停止開放，這是基於安全、維護及管理等面向考量，先進國家的吸菸室也都是有限制時間。至於吸菸室距離是否太遙遠，市府有測試過，從捷運站出口步行時間，約三至五分鐘，即可抵達吸菸室；針對外界質疑吸菸室太小，他則表示，以較大的十六平方公尺大吸菸室來看，同時應該可以站十多人，如果人潮真的眾多，可能要請吸菸者們體諒一下，排個隊。

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許淑華表示，蔣萬安做政策就是先喊口號深入民心，但政策上路後面對執行面的問題，就丟給底下的局處去疲於奔命，最多就是請副市長回應，種種都只是為形象包裝；但實際上北市府推政策配套都不足，既然都要做為何不加強政策施行前的規劃及民間溝通？這就是將帥無能、累死三軍。以管理為由限時吸菸室也不合理，既然台北標榜AI城市，也可以透過這類方式來思考精進管理方式，而非直接不開放。

秦慧珠建議 尋找更精進做法

秦慧珠說，癮君子隨時都可能犯菸癮，限時會讓這些人很不方便，只能在違規的地方吸菸，北市府現在的做法，只是站在管理角度方便 ，應該要能有比國外更精進的做法；她也批，市府針對無菸城市政策至今沒有完整規劃，局處回應竟稱要等到年底才會全面規劃好，根本倉促上路。

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